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الاقتصادي

«المركزي» يبحث التعاون مع المعهد المصرفي المصري في مجالات التدريب

إيهاب العامري
23 يناير 2023 01:40

أبوظبي (الاتحاد)

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 بحث مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مع المعهد المصرفي في جمهورية مصر العربية، والتابع للبنك المركزي المصري، التعاون المشترك في مجال التدريب وتطوير بناء قدرت رأس المال البشري في مختلف المجالات المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع إيهاب العامري، رئيس إدارة الموارد البشرية في مصرف الإمارات المركزي، والدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري والوفد المرافق الزائر للدولة.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع آفاق تطوير التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات تطوير البرامج التدريبية في القطاع المالي في المستويات التخصصية والمهنية والقيادية المختلفة. 

مصرف الإمارات المركزي
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