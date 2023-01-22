«جافزا».. منصة ديناميكية للصناعة والتجارة

يوسف العربي (أبوظبي)

تُعد المنطقة الحرة لجبل علي، والتي تُعرف أيضاً باسم «جافزا»، واحدة من أكثر المناطق الحرة شهرة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، إضافةً إلى كونها أكبر المناطق الجمركية مساحةً بالشرق الأوسط، بعد أن نجحت منذ تأسيسها في عام 1985 بنحو 19 شركة فقط، في أن توجه بوصلة الاستثمارات العالمية إلى دبي، وأن ترفع هذا العدد من الشركات في غضون عشر سنوات فقط إلى 500 شركة، في عام 1995، وصولاً إلى ما يزيد علي 8600 شركة حالياً من 140 دولة، لتصبح واحدة من أكبر المناطق الحرة في العالم المتخصصة في الصناعة والتجارة وخدمات اللوجستيات.

ووفقاً لبيانات مجموعة «دي بي ورلد». تضم المنطقة الحرة، الممتدة على مساحة 57 كيلومتراً حالياً، 100 شركة من قائمة 500 فورتشن لأكبر الشركات العالمية كما توفر 130 ألف وظيفة في مختلف القطاعات، وتستضيف «جافزا» أكثر من 350 شركة لوجستية، فضلاً عن أن 14 من أكبر 20 شركة لوجستية في العالم تتخذ منها مقراً إقليمياً.

وتوفر المنطقة الحرة لجبل علي خيارات واسعة، مثل مرافق التخزين ومساحات الأعمال المجهزة ومساحات تلبي احتياجات الشركات الصناعية، والأراضي المفتوحة.

منصة ديناميكية

وتعد المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) منصة ديناميكية ونواة للنهضة الصناعية واللوجستية في دبي على مدار 38 عاماً حيث تأسست المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» والمملوكة لـ«دي بي ورلد» عام 1985 لتعزيز التجارة ودعم حركة الحاويات في ميناء جبل علي لتضم حالياً أكثر من 7000 شركة.

وتعد «جافزا» من المراكز الأكثر كفاءة في تقديم الخدمات اللوجستية نظراً لموقعها الاستراتيجي بين أكبر كيانين لوجستيين في المنطقة وهما ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، بما يسمح بسهولة حركة البضائع.

وتعد المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا» هي الرائدة بين جميع المناطق الحرة التابعة لـ«دي بي ورلد»، وهي جزء لا يتجزأ من مركز أعمالها المتكامل بالإمارات.

وتطورت المنطقة الحرة لتلعب دورًا فعالًا في التجارة ولتصبح مجتمعاً للعمل الذكي يوفر فرصا غير مسبوقة للنمو والوصول إلى الأسواق بأنواعها وتساهم المنطقة الحرة بنسبة 23.8% من إجمالي الناتج المحلي لدبي.

علاقات عالمية

وكونها مركزاً رائداً للأعمال تتوسط الأسواق سريعة النمو إنتاجاً واستهلاكاً بين آسيا وأفريقيا وأوروبا وتمتلك خبرة تمتد على مدى ثمانية وثلاثين عاماً، فإن «جافزا» تعمل على بناء علاقات طويلة المدى مع عملائها، وتعزز شراكاتها مع المستثمرين العالميين، من خلال تزويدهم ببنية تحتية على مستوى عالمي، مدعومةً بخدمات القيمة المضافة ذات الجودة العالية، والحوافز الكبيرة لتمكين الشركات من الاستفادة من الفرص التجارية الضخمة في المنطقة بطريقة أكثر فعالية.

خطة استراتيجية

وتركز المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» على أن تكون محوراً رئيساً في «مستقبل ما بعد النفط» عبر دعم التنوع في البنية الاقتصادية للإمارات ودبي، وتعزيز استقطاب رؤوس الأموال الخارجية.

وتهدف «جافزا» طويلة الأمد لأن تكون المزود الرائد عالمياً لحلول البنية التحتية الصناعية واللوجستية المستدامة من خلال الارتقاء بشكل مستمر ببناها التحتية والتنظيمية وتطوير خدماتها وتسهيلاتها المقدمة للشركات العاملة في المنطقة، بما يسهم في نمو وازدهار بيئة الأعمال في إمارة دبي، ولعب هذا النهج دوراً حيوياً في ترسيخ السمعة الرفيعة التي باتت تتمتع بها «جافزا»، باعتبارها أكثر المناطق الحرة الرائدة ابتكاراً. وتعمل «جافزا» في المرحلة الحالية على استقطاب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الأساسية المنتقاة التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المحلي وتحفز مختلف القطاعات الأخرى لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة.