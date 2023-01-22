175.8 مليار دولار الإنفاق على تقنية المعلومات بالشرق الأوسط

دبي (الاتحاد)

تشير تقديرات الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات حول العالم إلى بلوغ عتبة 4.5 تريليون دولار في العام 2023، وهو ما سيمثّل زيادة تقارب 2.4% مقارنة بالعام 2022، وذلك وفقاً لآخر دراسة تقديرية للأسواق صادرة عن شركة «جارتنر» للأبحاث التي أشارت إلى أنه وعلى الرغم من استمرار معدلات التضخّم في إضعاف القدرة الشرائية للمستهلكين، وإسهامها في تراجع الإنفاق على شراء الأجهزة، إلا أن التوقعات تشير إلى استمرار إنفاق الشركات على تقنية المعلومات.

وقال جون-ديفيد لوفلوك، نائب الرئيس للأبحاث لدى «جارتنر»:«تواجه قطاعات المستهلك والشركات على حد سواء ظروفاً اقتصادية متباينة جداً. ففي حين تسهم معدلات التضخّم في إضعاف القوة الشرائية للمستهلك، وتسريح العديد من العاملين لدى شركات البيع للمستهلك، يميل قطاع الشركات إلى زيادة الإنفاق على مبادرات الأعمال الرقمية على الرغم من التباطؤ الاقتصادي عالمياً». وأضاف:«لقد تسببت الاضطرابات الاقتصادية في تغييرات في سياقات اتخاذ القرار لدى قطاع الشركات، من شأنها أن تدفع مدراء تقنية المعلومات إلى مزيد من التردّد، وتأخير اتخاذ القرارات أو حتى إعادة ترتيب الأولويات. ولقد تجلى هذا الأمر فعلياً بالنظر إلى التغييرات التي تشهدها بعض شركات قطاع الأعمال، لا سيما تلك التي تركّز استثماراتها في مجال النمو. ومع ذلك، فإن الميزانيات المرصودة لتقنية المعلومات قد لا تعكس هذه التحوّلات، لتبدو حالة الإنفاق على تقنية المعلومات في وضعية جيدة». ومن المتوقّع أن تسجّل قطاعات البرامج وخدمات تقنية المعلومات نمواً بمعدّل 9.3% و5.5% على التوالي. في حين أن قطاع الأجهزة مرشّح لتراجع بمعدّل 5.1% خلال العام الجاري، حيث يلجأ المستهلكون وقطاع الشركات إلى تمديد العمر الافتراضي لتجديد الأجهزة

وقال لوفلوك:«حرص المستهلكون من الموظفين والمستهلكين خلال ذروة الجائحة على تجديد مقتنياتهم التقنية من أجهزة لوحية، وكمبيوترات دفترية، وهواتف جوالة، وذلك ليتمكنوا من مواصلة العمل والدراسة عن بُعد. وفي غياب دوافع مقنعة لترقيتها، من المرجح استخدام أصول الأجهزة لفترات أطول، وهو ما من شأنه أن يسهم في مزيد من معاناة الأسواق».

ومن المتوقّع أن يعود الإنفاق على تقنية المعلومات في أسواق الشرق الأوسط شمال أفريقيا لتسجيل النمو خلال العام 2023، ليصل إلى 175.8 مليار دولار، مقارنة بحوالي 172.9 مليار دولار خلال العام 2022 (انظر الجدول 2).