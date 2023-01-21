الأحد 22 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

سعيد الرميثي: «اللفائف المدرفلة» يرفع الإنتاج إلى 5.2 مليون طن سنوياً

سعيد الرميثي: «اللفائف المدرفلة» يرفع الإنتاج إلى 5.2 مليون طن سنوياً
22 يناير 2023 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: نرحب بزوّارنا بطريقة استثنائية
2000 متخصص يناقشون مستجدات أمراض الدم لدى الأطفال

ومن جانبه، أكد المهندس سعيد غمران الرميثي، رئيس مجلس إدارة لجنة منتجي الحديد في دولة الإمارات، الرئيس التنفيذي لمجموعة «حديد الإمارات أركان»، أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة واستراتيجية أبوظبي الصناعية.
ولفت إلى أن الإمارات تعد من الدول الرائدة في مجال الصناعة في ظل توفر صناعات متقدمة تنافس الدول الكبرى، ومنها صناعة الحديد. وأوضح، أن المجموعة بصدد البدء في مشروع اللفائف المدرفلة على الساخن الذي يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمجموعة إلى 5.2 مليون طن سنوياً، مشيراً إلى أن حجم الإنتاج الحالي يصل حالياً إلى 2.2 مليون طن من حديد التسليح خلال العام 2022. وأكد أن تنفيذ مشروع التوسعة يستغرق 30 شهراً من وقت الحصول على الموافقات اللازمة، حيث يسهم في دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات «مشروع 300 مليار».  وقال: إن المجموعة زادت عدد الوجهات التصديرية بنسبة 80% خلال عامين لتصل بمنتجاتها المصنعة في أبوظبي إلى 70 سوقاً حول العالم، بدءاً من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أوروبا، وصولاً إلى أميركا الشمالية والجنوبية وجنوب شرق آسيا وأستراليا.

سعيد الرميثي
أبوظبي
مجموعة حديد الإمارات أركان
الإمارات
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس الغابون في وفاة وزير الخارجية
عربي ودولي
رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس الغابون في وفاة وزير الخارجية
اليوم 02:08
محمد بن راشد في صورة جماعية عقب زيارة المنتجع
الإمارات
محمد بن راشد: نرحب بزوّارنا بطريقة استثنائية
اليوم 01:33
2000 متخصص يناقشون مستجدات أمراض الدم لدى الأطفال
الإمارات
2000 متخصص يناقشون مستجدات أمراض الدم لدى الأطفال
اليوم 01:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©