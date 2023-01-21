سعيد الرميثي: «اللفائف المدرفلة» يرفع الإنتاج إلى 5.2 مليون طن سنوياً

أبوظبي (الاتحاد)

ومن جانبه، أكد المهندس سعيد غمران الرميثي، رئيس مجلس إدارة لجنة منتجي الحديد في دولة الإمارات، الرئيس التنفيذي لمجموعة «حديد الإمارات أركان»، أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة واستراتيجية أبوظبي الصناعية.

ولفت إلى أن الإمارات تعد من الدول الرائدة في مجال الصناعة في ظل توفر صناعات متقدمة تنافس الدول الكبرى، ومنها صناعة الحديد. وأوضح، أن المجموعة بصدد البدء في مشروع اللفائف المدرفلة على الساخن الذي يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمجموعة إلى 5.2 مليون طن سنوياً، مشيراً إلى أن حجم الإنتاج الحالي يصل حالياً إلى 2.2 مليون طن من حديد التسليح خلال العام 2022. وأكد أن تنفيذ مشروع التوسعة يستغرق 30 شهراً من وقت الحصول على الموافقات اللازمة، حيث يسهم في دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات «مشروع 300 مليار». وقال: إن المجموعة زادت عدد الوجهات التصديرية بنسبة 80% خلال عامين لتصل بمنتجاتها المصنعة في أبوظبي إلى 70 سوقاً حول العالم، بدءاً من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أوروبا، وصولاً إلى أميركا الشمالية والجنوبية وجنوب شرق آسيا وأستراليا.