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الاقتصادي

وزيرة الخزانة الأميركية: تخلف واشنطن عن سداد ديونها يؤدي  إلى أزمة مالية عالمية

مقر وزارة الخزانة الأميركية (أ ف ب)
22 يناير 2023 01:31

واشنطن (أ ف ب، رويترز) 

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمس الأول: إن عجز الولايات المتحدة المحتمل عن سداد ديونها قد يتسبب في أزمة مالية عالمية ويقوض دور الدولار كعملة للاحتياطيات. ووصلت الحكومة الأمريكية إلى الحد الأقصى لسقف الاقتراض عند 31.4 تريليون دولار يوم الخميس مما يعكس حجم الأموال التي أنفقتها الحكومة بالفعل. وكانت وزيرة الخزانة تتحدّث عبر شبكة سي إن إن من داكار في السنغال في إطار زيارة تستغرق عشرة أيّام للقارّة الإفريقيّة، ستقودها أيضاً إلى زامبيا وجنوب إفريقيا.
ورغم بلوغ سقف الدين الولايات المتحدة، الذي حدّده الكونجرس، لم يتمكّن المسؤولون حتّى الآن من التوصّل إلى اتّفاق في هذا الشأن.
وأطلقت وزارة الخزانة «إجراءات استثنائية» الخميس لمواصلة الوفاء بالتزاماتها وتجنّب التخلّف عن السداد، ريثما يتمّ التوصّل إلى اتّفاق سياسي.

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وقالت يلين إنّه في حال التخلّف عن سداد الدين الأميركي: «فإنّ تكاليف الاقتراض لدينا سترتفع، وسيرى كلّ أميركي أنّ تكاليف الاقتراض الخاصّة به ستتبع الاتّجاه نفسه» وترتفع هي أيضاً. وأضافت: «علاوةً على ذلك، فإنّ الفشل في سداد أيّ مدفوعات... سيؤدّي بلا شكّ إلى حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي، ويمكن أن يتسبّب في أزمة ماليّة عالميّة». وشدّدت على أنّ «هذا سيُقوّض بلا شكّ دور الدولار بوصفه عملةً احتياطيّة تُستخدم في المعاملات في كل أنحاء العالم. أميركيّون كثر سيفقدون وظائفهم».
وأكّد البيت الأبيض مساء الجمعة أنّ الرئيس جو بايدن سيبحث قريباً مع الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي في مسألة سقف الدين الأميركي وهو موضوع خلافي في واشنطن.
ويُحتمل أن يؤدّي التخلّف عن السداد إلى إثارة الذعر في الأسواق الماليّة ومن ثمّ في الاقتصاد العالمي، في وقت تحاول الولايات المتحدة تخطّي فترة اقتصاديّة صعبة بعد كوفيد من دون الوقوع في الركود. 
ويرفض البيت الأبيض التفاوض مع الجمهوريين المتشددين بشأن رفع سقف الدين، لأنه يرى أن الكثيرين منهم سيتراجعون عن مطالبهم في نهاية الأمر.

واشنطن
وزارة الخزانة الأميركية
الولايات المتحدة
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