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الاقتصادي

رئيس البنك المركزي السويسري: ربما.. وصل التضخم للذروة

رئيس البنك المركزي السويسري: ربما.. وصل التضخم للذروة
22 يناير 2023 01:31

جنيف (وكالات) 

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قال رئيس البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) توماس جوردان في تصريحات نُشرت أمس، إن التضخم في سويسرا ربما يكون قد وصل للذروة، ولكن من المبكر للغاية التخلي عن زيادات جديدة في سعر الفائدة. وقال جوردان في مقابلة مع صحيفة شفايتس آم فوخينينده السويسرية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «نفترض أن ذروة التضخم خلفنا ولكن الغموض مازال قائما». 
وأضاف جوردان، في التصريحات التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء: «إذا ما نظرنا إلى توقعاتنا الخاصة بالتضخم، يمكن رؤية أن الضغوط التضخمية ما زالت أعلى مما كنا نرغب. وبالتالي لا يمكننا استبعاد تشديد إضافي للسياسة النقدية». وأضاف جوردان أن البنك الوطني السويسري يواصل مراقبة ارتفاع الفرنك السويسري أمام اليورو، ولكنه قال إن قوة الفرنك «ليست بالمشكلة الكبيرة» للمصدرين السويسريين.

البنك الوطني السويسري “المركزي
سويسرا
التضخم
المنتدى الاقتصادي العالمي
دافوس
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