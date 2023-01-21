سنغافورة تسعى إلى تجنب الركود وتباطؤ النمو في 2023

سنغافورة (وكالات)

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، إن بلاده تتوقع تجنب حدوث ركود اقتصادي، رغم أن النمو قد يكون أبطأ هذا العام بسبب عوامل خارجية. وقال لي لصحيفة «ذا ستريتس تايمز» في مقابلة نشرت أمس، إن الحكومة تستعد لكل الاحتمالات، مضيفاً أن الدولة الجزيرة «لا يزال بإمكانها أن تنمي اقتصادها ولكن هذا يتوقف على الأوضاع الخارجية». وتأتي تصريحات لي وسط أوضاع مالية صعبة من شأنها أن تزكي مخاطر حدوث ركود لعديد من الاقتصادات المتقدمة.

وحذر لي الشهر الماضي من حدوث غموض مستقبلاً، وتوقع أن تحقق سنغافورة معدل نمو 0.5% إلى 2.5% العام الجاري. وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، ارتفع إجمالي الناتج المحلي في سنغافورة بواقع 3.8% في 2022. وأشار رئيس الوزراء السنغافوري إلى الصين كمثال على الدول التي قد تحدد مسار الاقتصاد العالمي بعدما أنهت بكين سياستها الصارمة الخاصة بـ«كوفيد - 19» في ديسمبر.

وفي وقت سابق أمس، حذر رئيس الوزراء في رسالة بمناسبة رأس السنة القمرية من أن المتحورات الجديدة من «كوفيد - 19» قد تواصل الظهور رغم الوضع المستقر في سنغافورة، ودعا إلى توخي الحذر.