اقتصاد أوزبكستان ينمو 5.7% في 2022

باكو (وكالات)

قالت اللجنة الحكومية للإحصاء في أوزبكستان نقلاً عن تقديرات أولية، إن الاقتصاد نما بواقع 5.7% العام الماضي، إلى 3. 888 تريليون سوم (الدولار يساوي 304.11 سوم). وأضافت اللجنة أن هذا النمو كان مدفوعاً بشكل كبير بزيادة نسبتها 5.2% في الإنتاج الصناعي وتوسع بنسبة 6.6% في البناء، ونمو بنسبة 8.5% في الخدمات، حسبما ذكرت أمس وكالة بلومبرج للأنباء. وتابعت أن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 12.3%، وارتفعت تجارة التجزئة بنسبة 12.3%. وزادت التجارة الخارجية بنحو 19% إلى 50 مليار دولار.

وارتفعت الصادرات بواقع 16% إلى 3. 19 مليار دولار، والواردات بنحو 20% إلى 30.7 مليار دولار. في غضون ذلك، أفادت اللجنة بأن أوزبكستان ضخت 51.66 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي العام الماضي، مقابل نحو 53.8 مليار متر مكعب، خلال عام 2021. كما انتجت البلاد 2.07 مليون طن من النفط الخام والمكثفات، في عام 2022، مقابل 2.1 مليون طن خلال عام 2021. وارتفع إنتاج الفحم بنسبة 5.9%، ليصل إلى 5.36 مليون طن. وتصدر الدولة الواقعة بآسيا الوسطى الغاز إلى الصين، لكن تستورد أيضاً بعض الغاز من تركمانستان المجاورة لتلبية الطلب المحلي، خلال أشهر الشتاء.