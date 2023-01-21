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الاقتصادي

أرباح البنوك العُمانية تنمو 20.6% إلى 409 ملايين ريال خلال 2022

بورصة مسقط (أرشيفية)
22 يناير 2023 01:31

مسقط (وكالات) 

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قفزت الأرباح الصافية للبنوك المحلية العُمانية، المدرجة في بورصة مسقط، العام الماضي إلى 409 ملايين ريال عُماني مقابل 338.9 مليون ريال عُماني في عام 2021 بنمو 20.6%. وأظهرت البيانات المالية الأولية، التي أعلنتها البنوك الستة المدرجة في بورصة مسقط وأوردتها وكالة الأنباء العُمانية أمس، ارتفاع أرباح جميع البنوك وصعود مختلف مؤشراتها المالية، الأمر الذي يعكس حالة التعافي للاقتصاد العماني من جائحة «كوفيد-19»، كما يعكس الجهود الحكومية المبذولة لتخفيف آثار الجائحة على مختلف الأنشطة الاقتصادية، ونجاح الجهود التي بذلتها البنوك لتنويع محافظها الإقراضية والتمويلية ومساهماتها في تمويل المشروعات المنفذة من الحكومة والقطاع الخاص. وارتفعت أصول البنوك الستة بنهاية العام الماضي إلى 35 ملياراً و990 مليون ريال عُماني. والبنوك الستة المدرجة في بورصة مسقط، هي الوطني والأهلي، واتش أس بي سي عُمان، وعُمان العربي، ونزوى.

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