محمد سيف السويدي: تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز أمن الطاقة

أبوظبي (وام)

قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات تحت شعار «اليوم للغد»، يجسد حرص سموه على تبني مفهوم الاستدامة وترسيخ مبادئها في مختلف القطاعات والمجالات لتكون المحرك الرئيسي والداعم لتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف أن هذا الإعلان يجسد اهتمام حكومة الإمارات باستدامة النهج الذي وضع أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأن تكون البرامج الاقتصادية والمشاريع التنموية قائمة على الاستدامة كركيزة أساسية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكد أن صندوق أبوظبي للتنمية سيواصل تحقيق مسيرة التنمية المستدامة، ودعم الجهود العالمية الهادفة للتصدي لتحديات التغيّر المناخي وتعزيز أمن الطاقة، وسنضاعف الجهود استعداداً لاستضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 28» خلال نوفمبر المقبل، والذي سيكون بمثابة نقطة انطلاقة لإحداث تقدم واقعي وملموس في مستقبل الطاقة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.