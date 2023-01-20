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الاقتصادي

طلال الذيابي: بناء مستقبل الأجيال القادمة

طلال الذيابي
21 يناير 2023 00:31

أبوظبي (الاتحاد) 

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قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «اتخذت دولة الإمارات دوراً ريادياً في دعم ممارسات الاستدامة على مستوى العالم، وكانت في طليعة الدول التي وضعت الاستدامة في مقدمة أولوياتها وخططها التنموية بدءاً من مشاريع ومبادرات الأجندة الخضراء وصولاً إلى اعتماد 2023 عاماً للاستدامة ليواكب استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28. واقتداءً بحكومتنا الرشيدة، لطالما كانت الاستدامة ركيزة أساسية لنا في الدار العقارية باعتبارها ضرورة استراتيجية لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع والبيئة وتحقيق القيمة المستدامة لمختلف الأطراف المعنية بأعمالنا. ويعدّ إطلاقنا لخطة تحقيق صافي الانبعاثات الصفري دليلاً واضحاً على التزامنا الراسخ بممارسات الاستدامة واعتمادها في صُلب أعمالنا كنهجٍ شامل يوجّه عملياتنا وكافة القرارات المتعلّقة باستثماراتنا وشراكاتنا وخططنا للنمو.
وإننا نتطلع إلى مواصلة الوفاء بأهدافنا الطموحة بالتحول إلى شركة خالية من الانبعاثات الكربونية، ودعم أجندة الاستدامة في دولة الإمارات لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

طلال الذيابي
عام الاستدامة
الإمارات
الاستدامة
الدار العقارية
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