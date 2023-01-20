«مصدر» تطور مشاريع طاقة متجددة في أنجولا وأوغندا وزامبيا

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، اتفاقيات مع ثلاث دول أفريقية هي: أنجولا وأوغندا وزامبيا لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 5 جيجاواط. تأتي الاتفاقيات في إطار التزام «مصدر» بالمساهمة في دعم الدول الأفريقية لتحقيق التحوّل نحو مصادر الطاقة النظيفة.تم توقيع الاتفاقيات، تحت مظلة برنامج «اتحاد 7»، وهي مبادرة تم إطلاقها من قبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، العام الماضي، وتهدف إلى جمع أموال من القطاعين العام والخاص للاستثمار في تطوير مشاريع للطاقة المتجددة في أفريقيا بقدرة إجمالية تصل إلى 20 جيجاواط، وتوفير الكهرباء النظيفة لـ 100 مليون شخص بحلول عام 2035.

دعم التنمية المستدامة

أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، أنه تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدعم التنمية المستدامة وحلول الطاقة المتجددة في الدول الأفريقية، فإن دولة الإمارات تسعى جاهدة لدعم هذا القطاع لما يتمتع به من إمكانات كبيرة تسهم في تحقيق النمو على الصعيدين الاقتصادي والمناخي في أفريقيا. ولهذا السبب، أطلقت دولة الإمارات برنامج «اتحاد 7» العام الماضي خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، وهو برنامج مخصص لتسريع وتيرة نشر مشاريع الطاقة النظيفة في جميع أنحاء أفريقيا، وتوفير الكهرباء النظيفة لـ 100 مليون شخص بحلول عام 2035.

ولفت إلى أن الاتفاقيات تعكس أهمية الخطوات السبّاقة التي اتخذتها دولة الإمارات في هذا المجال، والتي ساهمت في تحقيق إنجازات مهمة خلال العام الماضي.

تحسين المستوى المعيشي

من جهته، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر COP28، رئيس مجلس إدارة «مصدر»: «تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات بمد جسور التعاون ودعم التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال التركيز على حلول الطاقة المتجددة والعمل المناخي، تلتزم الدولة بتعزيز التنمية المستدامة في دول الجنوب، خاصة في دول أفريقيا الصديقة. وفي أعقاب توقيع اتفاقية لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة 2 جيجاواط في تنزانيا العام الماضي، تأتي هذه الاتفاقيات المهمة التي تهدف إلى توفير ما يصل إلى 5 جيجاواط من الطاقة في أنجولا وأوغندا وزامبيا، لتسهم في تحسين المستوى المعيشي للمجتمعات المحلية ودعم الدول الأفريقية في دفع جهود التنمية الاقتصادية بشكل متزامن مع التقدم نحو تحقيق الحياد المناخي».

وتشمل الاتفاقيات الموقّعة تحت مظلة برنامج «اتحاد 7» خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 الذي اختتم أعماله أمس الأول: اتفاقية مع وزارة الطاقة والمياه الأنجولية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط، واتفاقية مع وزارة الطاقة وتطوير المعادن الأوغندية لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تبلغ 1 جيجاواط، واتفاقية مع وزارة الطاقة الزامبية والمرافق الوطنية الزامبية لتطوير مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط.

تحسين القدرة الإنتاجية

وقال معالي جواو بابتيستا بورجيس، وزير الطاقة والمياه في جمهورية أنجولا: «يمثل هذا الاتفاق بين حكومة أنجولا و«مصدر» لتطوير مشاريع بقدرة 2 جيجاواط خطوة مهمة باتجاه تحقيق التحول نحو طاقة نظيفة وبتكلفة مناسبة. ومن شأن المشروع المساهمة في تحسين القدرة الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتعزيز فرص الحصول على الكهرباء لشعب أنغولا. وإننا نتطلع إلى توطيد العلاقة التي تجمع بين البلدين، وتعزيز العمل المشترك».

وقالت معالي روث نانكابيروا سينتامو، وزيرة الطاقة وتنمية المعادن بجمهورية أوغندا: «إننا في حكومة أوغندا سعداء بالشراكة مع (مصدر) التي ستتيح إضافة واحد جيجاواط من الطاقة المتجددة إلى القدرة الإنتاجية لأوغندا، ما يدعم إلى حد كبير تحقيق هدفنا الرامي إلى توفير إمدادات كهرباء في مختلف أرجاء البلاد، وكذلك أهدافنا الخاصة بالتحول في قطاع الطاقة. ونحن نتطلع قدماً لتطوير هذا المشروع، وإنجازه ضمن الإطار الزمني المحدد».

الطاقة الكهرومائية

قال المهندس فيكتور بنجامين ماباني، الرئيس التنفيذي لشركة المرافق الزامبية «زيسكو»: «تمثل هذه الاتفاقية التاريخية بين (مصدر) و(زيسكو) إنجازاً مهماً من خلال قيام الطرفين بتطوير مشاريع طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط في غضون السنوات العشر القادمة. وتعتبر (زيسكو)، ودولة زامبيا ككل، أن إنتاج طاقة نظيفة مكملة للطاقة الكهرومائية مسألة في غاية الأهمية لضمان أمن الطاقة. ونحن واثقون أن (مصدر) هي الشريك المثالي لنا، وأن هذه الشراكة ستحقق منفعة متبادلة للطرفين».

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «تستهدف (مصدر)، في إطار هيكلة الشركاء الجديدة التي تمت في ديسمبر الماضي، رفع قدرتها الإنتاجية من الطاقة النظيفة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030. وبالنظر إلى التوقعات التي تشير إلى أن أفريقيا ستشهد معدلات نمو عالية، فإننا نرى وجود فرص هائلة لتعزيز ورفع حصة قطاع الطاقة المتجددة الأفريقي، خاصة في ضوء انخفاض مستويات إنتاج الطاقة النظيفة هناك في الوقت الراهن. وتسهم هذه الاتفاقيات المهمة في دعم تحقيق أهدف هذه الدول الخاصة بالطاقة النظيفة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة فيها».