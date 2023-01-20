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«الطاقة والبنية التحتية» تطلق خريطة طريق لوقود الطائرات المستدام

«الطاقة والبنية التحتية» تطلق خريطة طريق لوقود الطائرات المستدام
21 يناير 2023 00:37

أبوظبي (وام)

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية خريطة طريق وطنية للوقود المستدام للطائرات تهدف إلى تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة في الحياد المناخي، وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود والحفاظ عليه في أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصادات الوطنية، وجعل الإمارات مركزاً إقليمياً لوقود الطائرات المستدام. 
تم تصميم الخريطة وفقاً لعدة مبادئ رئيسة تتمثل في العمل على تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران، وتحويل الدولة إلى مركز إقليمي لوقود الطائرات منخفض الكربون، وقيادة التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي، وبناء القدرات لتعزيز القيمة المحلية في هذا المجال، وتسريع نشر التكنولوجيا والابتكار، والمساهمة في تسريع التحول العالمي للوقود منخفض الكربون من خلال مكانة الدولة في منظمة الطيران المدني الدولي «الايكاو»، ودعم المشاريع المتعلقة بالوقود المتجدد والطاقة في البلدان الأخرى.
وجاء الإعلان بحضور المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وسيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، والمهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، وعدد من مسؤولي شركات الطيران الوطنية وكبريات الشركات العاملة في المجال. 

الطاقة الصديقة للبيئة
وقال المهندس شريف العلماء: «إنه في إطار ترسيخ توجهات القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتعزيز الحلول المستقبلية لتحديات المناخ العالمية، والتي كان آخرها الإعلان عن مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، تحرص وزارة الطاقة والبنية التحتية على التعاون الحثيث مع شركائها والسير وفق خطط مرسومة تهدف إلى توسيع مجالات استخدام الطاقة الصديقة للبيئة، وإطلاق المبادرات النوعية والمشاريع الطموحة».

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الحياد المناخي
من جانبه، قال سيف محمد السويدي: «إن قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة يدعم جميع الأهداف البيئية الإستراتيجية المنبثقة عن منظمة الطيران المدني الدولي- الأيكاو، وقد جاءت قرارات الجمعية العمومية الـ 41 للمنظمة لتؤكد ضرورة التزام مجتمع الطيران الدولي بالهدف الطموح طويل الأجل وهو الحياد المناخي الصفري لعام2050، وعليه، فإنه يتوجب علينا جميعاً العمل بجد من أجل تهيئة البنية التحتية لقطاعنا من أجل تحقيق ذلك الهدف، كما يأتي الوقود المنخفض الكربون والوقود المستدام على قائمة أولوياتنا مع وزارة الطاقة والبنية التحتية». 
من جهته، أوضح المهندس يوسف آل علي أن خريطة الطريق الوطنية للوقود المستدام للطائرات، أحد المشاريع الطموحة التي تدعم تحقيق مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة وسعيها للريادة العالمية في الطاقة لا سيما النظيفة منها.

دراسة جدوى لبدائل الوقود
أعلنت شركات أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«أدنوك» و«بي بي» ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» والاتحاد للطيران خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، عن اتفاقها على إجراء دراسة جدوى مشتركة لاستكشاف فرص إنتاج وقود مستدام للطائرات في دولة الإمارات، وغيره من المنتجات، مثل الديزل النظيف، ومادة «النفثا» باستخدام النفايات البلدية الصلبة والهيدروجين المتجدد.
وتعزز دراسة الجدوى قدرات الشركات الخمس لتقييم الجدوى الفنية والتجارية لمثل هذا المشروع. وإذا ما خرجت الدراسة بنتائج إيجابية، فسيعمل الشركاء على تطوير أول إنتاج من نوعه على مستوى تجاري في المنطقة بأبوظبي.

وزارة الطاقة والبنية التحتية
الإمارات
وقود الطائرات
الانبعاثات الكربونية
الحياد المناخي
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