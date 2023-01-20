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الاقتصادي

«أدنوك للتوزيع» تخفض الانبعاثات 25% بحلول 2030

إحدى محطات أدنوك للتوزيع (من المصدر)
21 يناير 2023 00:40

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت أدنوك للتوزيع، خططها لخفض كثافة انبعاثاتها الكربونية بنسبة 25% بحلول عام 2030 من خلال التركيز على استدامة عملياتها اليومية، لتعزيز أعمالها وقدراتها التنافسية المستقبلية وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهميها.
ومن منطلق سعيها لتعزيز ودفع عجلة النمو المستدام في عملياتها، تتعهّد أدنوك للتوزيع بإزالة الكربون من عملياتها من خلال خفض الانبعاثات الكربونية من النطاق الأول الناتجة عن عملياتها بشكل مباشر، بالإضافة إلى تقليص الانبعاثات الكربونية من النطاق الثاني الناجمة عن استخدامات الطاقة في إدارة عملياتها.
وأشارت الشركة إلى أنها تنوي تركيب ألواح شمسية لتشغيل محطات الخدمة، وتخطط لاستخدام الوقود الحيوي لتشغيل أسطول مركباتها، بالإضافة إلى توسيع شبكتها من محطات شحن المركبات الكهربائية. كما ستستخدم الشركة «الأسمنت الأخضر»، الصديق للبيئة وذو البصمة الكربونية المحدودة مقارنة بالأسمنت التقليدي، في بناء محطات الخدمة الجديدة.
وأصبحت أدنوك للتوزيع أول شركة لتوزيع الوقود بالتجزئة في دولة الإمارات تحصل على تمويل مستدام من خلال تحويل تمويل قائم بقيمة 1.5 مليار دولار (5.5 مليار درهم) إلى تمويل مرتبط بأهداف محددة للاستدامة بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول بصفته منسّق للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. والتزمت أدنوك للتوزيع بنظام جزاءات / حوافز القروض المرتبطة بالاستدامة، والذي يربط شروط التمويل بمستويات إنجاز مؤشرات الاستدامة. وبالإضافة إلى بنك أبوظبي الأول، يشمل التمويل أطرافاً أخرى هي: بنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبنك ستاندرد تشارترد.
وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيسي التنفيذي لأدنوك للتوزيع: «عندما نقوم بخفض الانبعاثات الناجمة عن أعمالنا من خلال زيادة كفاءة الطاقة واستخدام الوقود النظيف وربط أهدافنا التمويلية بمؤشرات الاستدامة، فإننا نضع الاستدامة في صميم عملياتنا اليومية، مما يسهم في تعزيز قدرة أعمالنا على المنافسة في المستقبل، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا». وأضاف «إن تبنّي مزيج مستدام لمصادر الطاقة لتشغيل أسطول مركباتنا والاعتماد على الطاقة الشمسية في محطات الخدمة، بالإضافة إلى تزويد عملائنا بمنتجات منخفضة الكربون، يؤكد التزامنا بدفع عجلة النمو المستدام من خلال الابتكار الدائم في مجال حلول الطاقة الجديدة».
وأكد المهندس بدر سعيد اللمكي أن أدنوك للتوزيع تطبق مبادرات الاستدامة على مستوى شبكة محطاتها في دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية.

أدنوك للتوزيع
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الانبعاثات الكربونية
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