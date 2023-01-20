سلطان بن مجرن: دبي تعمل على ترسيخ نموذج عقاري مستدام

دبي (الاتحاد) قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "يُشكّل إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لـ 2023 عاماً للاستدامة تأكيداً للالتزام الراسخ الذي تنتهجه دولة الإمارات تجاه تعزيز الممارسات المستدامة في شتى المجالات والقطاعات، من أجل الوصول إلى مستقبل أكثر ازدهاراً، وتعزيز مكانة الدولة عالميّاً كمساهم رئيسي في خلق الحلول المبتكرة والمستدامة لشتى التحديات التي تواجه عالمنا اليوم. إنّ اختيار شعار "اليوم للغد" هو دعوة من سموّه لشرائح المجتمع كافة للمشاركة في هذا النهج الريادي، والمبادرة نحو إحداث نقلة نوعيّة في مجال الاستدامة من شأنها أن تُسهم في بناء غد أفضل لدولتنا وشعبنا وتحديداً الأجيال القادمة. وانطلاقاً من مسؤوليتنا عن القطاع العقاري وتطويره لما له من دور بارز في التنمية؛ فإنّنا في أراضي دبي نعمل على ترسيخ نموذج عقاري مستدام، يدعم رؤى واستراتيجيات قيادتنا وصولاً إلى تحقيق كافة المستهدفات ذات الصلة".