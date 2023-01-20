الإمارات تشارك في اجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً في الاجتماع الثامن لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، والذي نظمه صندوق النقد العربي في أبوظبي مؤخراً، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بسياسات التنويع الاقتصادي وواقع الاستثمار والنمو في الدول العربية.

وفي مداخلة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أكد أهمية هذا الاجتماع باعتباره منصة مثالية لتعزيز الحوار والتنسيق في مجال السياسة المالية بين الدول العربية، كما أعرب عن شكره لفريق صندوق النقد الدولي على تقديمهم لورقة العمل بشأن تعبئة الإيرادات العامة، والتي أصبحت مسألة مهمة.