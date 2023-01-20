«طاقة» تستحوذ على حصّة في شركة تشغيل وصيانة محطة «الطويلة بي»

أبوظبي (الاتحاد)

استحوذت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) على حصّة في الشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة محطة «الطويلة بي»، التي تعد واحدة من أكبر محطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء في الدولة، إضافة إلى استحواذها على حصة إضافية في المحطة نفسها. وكجزء من صفقة الاستحواذ، التي بلغت قيمتها ما يقارب 239 مليون درهم إماراتي (65 مليون دولار)، أكملت «طاقة» استحواذها على كامل حصص شركة «بي تي يو» للطاقة في محطة «الطويلة بي» وذلك من الجهات المسؤولة عن تصفية هذه الشركة.

وبالأخص، شملت الصفقة، استحواذ «طاقة» على حصّة 10% إضافية من حصص شركة «الطويلة آسيا للطاقة» (تابكو)، المالكة لمحطة «الطويلة بي»، وبذلك ازدادت الحصة الإجمالية لـ «طاقة» في (تابكو) إلى 70%.