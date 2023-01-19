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«أبوظبي للاستدامة» يمهد الطريق نحو «كوب 28»

مشاركون في أسبوع أبوظبي للاستدامة (تصوير: وليد أبو حمزة)
20 يناير 2023 01:56

سيد الحجار (أبوظبي)

تحت شعار «معاً لتعزيز العمل المناخي وصولاً إلى مؤتمر COP28»، اختتمت أمس فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، وشهد مجموعة متنوعة من الفعاليات والمواضيع والمحاور التي تسهم في تمهيد الطريق نحو انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والتي تستضيفها الإمارات نهاية العام الحالي.
وخلال ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام الذي استضافه سوق أبوظبي العالمي ضمن فعاليات الأسبوع، تم الإعلان عن انضمام 37 عضواً جديدًا إلى قائمة الموقعين على «إعلان أبوظبي للتمويل المستدام» الصادر عن السوق، ما رفع عدد الجهات الأعضاء إلى أكثر من 117 عضواً، فيما ناقش الملتقى عددًا من الموضوعات الرئيسة من بينها الاقتصاد الأخضر، وسوق الكربون العالمي، والمسارات المبتكرة للتمويل والاستثمار.
وشهدت القمة العالمية لطاقة المستقبل خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير الحالي، توقيع شراكات واتفاقيات جديدة بقطاع الطاقة النظيفة، حيث كشفت «أدنوك»، عن بدء العمل في تطوير أول بئر في العالم لحقن ثاني أكسيد الكربون واحتجازه في طبقة المياه المالحة الجوفية الكربونية، كما أعربت «أدنوك» عن عزمها إطلاق مجموعة من المشاريع والمبادرات الجديدة، بمجال التقاط وتخزين وإزالة الكربون، والاستثمار في حلول الطاقة الجديدة، وتعزيز الشراكات الدولية. وخلال القمة وقعت «مصدر»، اتفاقيات لتطوير اتفاقية تطوير مشروع لطاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 1 جيجاواط في جمهورية كازاخستان، بجانب اتفاقيات مع شركة النفط الوطنية في أذربيجان «سوكار» لتطوير مشاريع في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح البرية، وأخرى لاستكشاف سبل تطوير سلسلة توريد الهيدروجين الأخضر بين أبوظبي وأمستردام لدعم احتياجات السوق الهولندية والأوروبية.  وشهدت القمة العالمية لطاقة المستقبل مشاركة أكثر من 220 شركة عارضة من 37 دولة، وضمت 6 معارض رئيسة، ركزت على القطاعات الرئيسة التي تسهم في تسريع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، كما تضمنت 5 منتديات متخصصة تناول كلّ منها أهم التحديات الملحة الراهنة أمام قطاع الطاقة، وغيرها من الآثار التي تشمل العديد من القطاعات المختلفة.

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«ابتكر»
ضمت فعاليات الأسبوع أيضاً، اجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، وحفل توزيع جائزة زايد للاستدامة، وقمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، والإعلان عن الشعار الرسمي والهوية البصرية الخاصة بالدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والتي ستعقد في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل. كما ضمت فعاليات الأسبوع كذلك مبادرة «ابتكر»، ومركز شباب من أجل الاستدامة، وملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجدّدة، وقمة الهيدروجين الأخضر.

كوب 28
COP28
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أبوظبي
أسبوع أبوظبي للاستدامة
القمة العالمية لطاقة المستقبل
ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام
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