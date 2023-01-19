مطار دبي الأول عالمياً في السعة المقعدية خلال يناير

مصطفى عبد العظيم (دبي)

حل مطار دبي الدولي في المرتبة الأولى عالمياً من حيث السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية لشهر يناير 2023 بإجمالي 4.6 مليون مقعد مجدول خلال الشهر، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو إيه جي» المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران في العالم.

وبحسب بيانات السعة المقعدية الإجمالية على الرحلات المحلية والدولية، حل مطار دبي الدولي في المرتبة الثانية، بعد مطار اتلانتا هارتسفيلد جاكسون الذي احتل المرتبة الأولى بنحو 4.7 مليون مقعد مجدول خلال يناير، فيما حل مطار طوكيو الدولي «هانيدا» في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث السعة المقعدية الإجمالية بنحو 4.2 مليون مقعد، يليه مطار هيثرو في لندن رابعاً بنحو 3.8 مليون مقعد، وحل مطار دالاس فورت ورث خامساً بنحو 3.7 مليون مقعد.