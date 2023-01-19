«موانئ أبوظبي» تبرم اتفاقيات مع مؤسسات أنجولية

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت مجموعة موانئ أبوظبي التقدم في استراتيجية التوسع العالمي التي تنتهجها، عبر التوقيع على اتفاقيات استراتيجية رئيسة مع مؤسسات أنجولية رائدة بهدف تحسين قنوات الربط البحري على امتداد الساحل الغربي لأفريقيا.

وجرى التوقيع بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك وزير دولة، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، وشملت الاتفاقيات التي وقعتها المجموعة اتفاقية إطارية مع وزارة النقل في جمهورية أنجولا تنص على التعاون بين الجانبين بهدف تطوير الخدمات والبنى التحتية البحرية في جميع أنحاء البلاد.

كما أبرمت المجموعة اتفاقية مبدئية تنص على تأسيس مشروع مشترك مع شركة «يونيكارجاس» للخدمات اللوجستية والنقل المملوكة من قبل الحكومة والتي تدير محطة متعددة الأغراض في ميناء لواندا أهم موانئ أنجولا والذي يمر عبره نحو 70% من الواردات الدولية و80% من الصادرات غير النفطية للبلاد.

وتمتلك مجموعة موانئ أبوظبي حصص الأغلبية في المشروع المشترك الذي سيقوم بتحديث وإدارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض والعمليات اللوجستية لشركة «يونيكارجاس».

وتشمل مجالات الاستثمار والتطوير المستقبلي التي تغطيها الاتفاقية الإطارية مع الوزارة كلاً من خدمات العبّارات والملاحة الساحلية، والمحطات البحرية المخصصة للمسافرين، والمنصات اللوجستية، بالإضافة إلى تأسيس أكاديمية بحرية في أنجولا. كما تشمل الاتفاقية خططاً لتطوير محطة المياه العميقة «كايو» في ميناء كابيندا الواقع في المنطقة الشمالية الغربية الغنية بالنفط في أنجولا.

وستسهم الاتفاقيات الجديدة التي أبرمتها مجموعة موانئ أبوظبي في تعزيز القطاع البحري لأنجولا، ومن المتوقع أن يستفيد قطاع الطاقة من تحسين قنوات الربط خاصة بالنظر إلى مساهمة قطاع النفط والغاز البالغة نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي وصادرات القطاع التي تشكل 90% من إجمالي صادرات البلاد.

وأشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إلى أن التعاون مع جمهورية أنجولا يجسد التزام المجموعة بدعم العلاقات القوية والمتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأنجولا بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها الثابت لمثل هذه المبادرات.

وقال: «ينصب تركيزنا على توفير خطوط تضمن حركة تجارية أسرع وأكثر كفاءة».

بدوره أشار ريكاردو فيجاس دي أبريو، وزير النقل في جمهورية أنجولا، إلى أن تطوير مرافق البنية التحتية في الموانئ الأنجولية يعد أولوية قصوى ضمن خطة التطوير الوطنية 2023 - 2027.