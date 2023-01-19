37 مؤسسة توقع على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام

سيد الحجار (أبوظبي)

اختتمت أمس فعاليات الدورة الخامسة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام الذي استضافه سوق أبوظبي العالمي ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث شهد الملتقى انضمام 37 عضواً جديدًا إلى قائمة الموقعين على «إعلان أبوظبي للتمويل المستدام» الصادر عن السوق، وذلك خلال الجولة الخامسة للانضمام، ما رفع عدد الجهات الأعضاء إلى أكثر من 117 عضواً.

وشهد الملتقى إقامة حفل خاص للأعضاء الجدد الذين أكدوا بتوقيعهم «إعلان أبوظبي للتمويل المستدام»، التزامهم تجاه العمل المناخي والاستدامة.

وركز جدول أعمال ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام على مجموعة متنوعة من المواضيع والمحاور التي تسهم في تمهيد المسار نحو انعقاد مؤتمر «كوب 28» الذي تستعد دولة الإمارات لاستضافته هذا العام.

وناقش الملتقى، الذي شارك في جلساته الحوارية، نحو 1000 شخص من بينهم المتحدثون والمشاركون، ومؤسسات من القطاع الخاص ومستثمرون وقادة حكوميون وهيئات تنظيمية ومبتكرون، ومؤسسات مالية، مجالات التعاون لتعزيز وإدارة الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال في مختلف مجالات الاستدامة بالإضافة إلى مجموعة من المواضيع الرئيسة تمهيداً لمؤتمر «كوب 28».

وتضمّن جدول أعمال الملتقى، مناقشة آفاق سوق الكربون العالمي وعمليات ومنتجات التمويل المستدام وسبل توجيهها نحو دعم الشركات الناشئة والمسرّعات والمنصّات التي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها.

كما ناقشت الجلسات وحلقات الحوار خلال الملتقى عددًا من الموضوعات الرئيسة من بينها «اقتصاد الصقر الأخضر» وسوق الكربون العالمي وائتمانات الكربون والمسارات المبتكرة للتمويل والاستثمار، بالإضافة إلى استعراض مختلف وجهات النظر حول الواقع الحالي لبرامج تمويل المناخ، ودور البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في تمويل مبادرات الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، وغيرها من المبادرات.

مستقبل مستدام

وألقت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لمسرعات تغير المناخ المستقلة لدولة الإمارات، كلمة أكدت عبرها على التزام إمارة أبوظبي بتأسيس مستقبل مستدام، كما أوضحت رؤيتها حول أهمية دور مؤتمر «كوب 28» كمحفز للسياسات والخطط التي تعزز جهود التعاون الدولي، وسلطت الضوء على التأكيد على دور التمويل المشترك كوسيلة للاستثمارات المستدامة المتعددة الأطراف.

وتحدث محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، عن النتائج الرئيسة لملتقى أبوظبي للتمويل المستدام ولفت إلى التحولات التي سيشهدها هذا العام في نشاط مصدر، حيث تعتزم الشركة إصدار أولى سنداتها الخضراء في عام 2023، مما يسمح للمستثمرين الدوليين بالمشاركة في توسع ونمو شركة مصدر.

النمو الأخضر

وفي جلسة بعنوان «اقتصاد الصقر الأخضر»، تحدث عصام أبو سليمان المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، حيث سّلط الضوء على أهمية تبني «استراتيجية النمو الأخضر» في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تهدف إلى زيادة إجمالي ناتجها المحلي من 2 تريليون دولار في عام 2022 إلى أكثر من 13 تريليون دولار في عام 2050.

بدوره استعرض هونغ ثوي باترسون، المدير المالي والرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق المناخ الأخضر، والذي يعد أكبر صندوق عالمي مخصص للحد من الانبعاثات الكربونية في البلدان النامية، وجهة نظره حول الوضع الحالي لتمويل المناخ، وقدم رؤيته للعام المقبل. كما شارك هيرو ميزونو، المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة المعنيّ بالتمويل المبتكر والاستثمارات المستدامة والعضو في مجلس إدارة تسلا، رؤيته حول التمويل المبتكر والاستثمار المستدام.

منصة مثالية

قال إيمانويل جيفاناكيس الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: تشكل الدورة الخامسة من «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام» منصة مثالية لتوحيد الاستراتيجيات بما يتوافق مع الأهداف الموضوعة لمؤتمر «كوب 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات هذا العام، حيث جمع الملتقى حشد من الخبراء الإقليميين والعالميين وقادة الفكر والرأي لاستكشاف السبل المثلى لتسهيل تدفق تريليونات من رؤوس الأموال الخاصة، والتي تعد أداة ضرورية لدفع الجهود العالمية نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف هذا القرن.

وأضاف إيمانويل: «يعد تسريع التمويل المستدام والاستثمارات المسؤولة من بين المهام الأساسية لدينا في سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى السوق. وذلك إلى جانب معالجة مخاوف تغير المناخ والاستدامة التي تؤثر على القطاع المالي والنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة على المدى الطويل. ومن أجل ذلك، نحرص على اتساق جهودنا مع المبادرات الاستراتيجية لدولة الإمارات وفي مقدمتها «المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي» بحلول عام 2050، وسنواصل تكثيف جهودنا لدعم إمارة أبوظبي ليس فقط لبناء «اقتصاد الصقر» وإنما أيضًا «اقتصاد الصقر الأخضر» الذي سيُسهم بفعالية في المستقبل المستدام في الدولة.

وشهد الملتقى إعلان شركة أسبيريشون Aspiration، الشركة المتخصصة في التكنولوجيا المالية، عن توسيع حضورها في السوق الإماراتية عبر تأسيس مقرها في سوق أبوظبي العالمي.