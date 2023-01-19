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الاقتصادي

«ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة» يبحث سبل تمكين المرأة

خديجة نسيم تتحدث في ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة (من المصدر)
20 يناير 2023 01:55

أبوظبي (الاتحاد) 

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استضافت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الملتقى السنوي لمنصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»، بمشاركة أكثر من 120 متحدثاً بارزاً بهدف بحث سبل تمكين المرأة من قيادة جهود التكيف المناخي.
وفيما تبذل دول العالم جهوداً كبيرة للحد من تداعيات التغير المناخي، تتصدر النساء قائمة الفئات المتأثرة بهذه المشكلة وتبذل جهوداً مضاعفة للتكيف مع تغير المناخ. ولتسليط الضوء على هذه القضية، انعقد الملتقى السنوي لمنصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة» أمس الأول في إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023.
وشملت المحاور التي ناقشها الملتقى مواضيع المساواة في تمويل إجراءات مواجهة التغيرات المناخية، والأمن الغذائي وتعزيز الزراعة باستخدام التكنولوجيا، ومشاركة المرأة وريادتها في جهود التحول إلى الطاقة النظيفة، وحماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية. وسيتم نشر تقرير حول مخرجات الملتقى في الثامن من شهر مارس المقبل الذي يصادف يوم المرأة العالمي.
وقالت معالي خديجة نسيم، وزيرة دولة للبيئة وتغير المناخ والتكنولوجيا، في جمهورية جزر المالديف والتي حضرت أعمال الملتقى: «تعتبر جزر المالديف واحدة من أدنى التضاريس قرباً من سطح البحر في العالم ما يجعلها معرضة لخطر كبير بسبب تبعات تغير المناخ. ولقد وضعنا خططاً شاملة لمواجهة هذه التحديات، من ضمنها الحفاظ على الشعاب المرجانية وتعزيز تكيّفها لأنها تمثل خط الدفاع الأول لشواطئنا».
وأشارت معالي الوزيرة إلى أن تحقيق أقصى قدر من النجاح لمشاريع التكيف مع المناخ، يتطلب مشاركة المرأة بأدوار قيادية، حيث تتمتع النساء بالمواهب والرؤى الفريدة التي تؤهلهن للانضمام إلى هذه الجهود، ويتعين علينا إزالة العقبات التي تحول من دون مشاركتهن.

أسبوع أبوظبي للاستدامة
أبوظبي
الإمارات
تمكين المرأة
شركة أبوظبي لطاقة المستقبل
شركة مصدر
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