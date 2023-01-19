«بيئة – أبوظبي» تمنح العلامة البيئية الفخرية للاتحاد للطيران

أبوظبي (الاتحاد)

منحت هيئة البيئة - أبوظبي الاتحاد للطيران العلامة الفخرية ضمن برنامج «العلامة البيئية للمصانع الخضراء»، وذلك لأدائها البيئي المتميز، وجهودها المبذولة لإيجاد حلول مبتكرة للحد من التلوث، وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، الأمر الذي أسهم في زيادة مستوى الامتثال البيئي للشركة.

قامت الهيئة بتسليم العلامة الفخرية خلال الفعالية التي أقيمت على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة، بحضور المهندس فيصل علي الحمادي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الجودة البيئية بهيئة البيئة - أبوظبي ومريم القبيسي رئيس قسم الاستدامة والتميّز من الاتحاد للطيران.

وكانت الهيئة قد طورت برنامج «العلامة البيئية للمصانع الخضراء»، الذي أطلقته في يونيو 2022، بناءً على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وبما يتوافق مع طبيعة القطاعات الصناعية بالإمارة، مما يسهم في تعزيز وتقدير جهود حماية البيئة، وبناء شراكات داعمة مع القطاعات الصناعية المختلفة.

ويتم تنفيذ البرنامج من خلال تشجيع المنشآت الصناعية على إيجاد الحلول المبتكرة للتحكم بالملوثات وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، وبالتالي رفع نسبة الامتثال لحماية البيئة والمجتمع.