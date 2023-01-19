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الاقتصادي

هند الحويدي: تحويل 76% من نفايات المكبات إلى طاقة

هند الحويدي
20 يناير 2023 01:54

أبوظبي (الاتحاد)

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قالت هند الحويدي، المدير التنفيذي لشركة «بيئة للتعليم»، التابعة لمجموعة بيئة خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة: إن شركة بيئة تمكنت من بلوغ نسبة 76% من تحويل النفايات في المكبات إلى طاقة، حيث تعتبر هذه النسبة الأعلى في المنطقة، مشيرة إلى أن الشركة تستهدف نسبة 100% من تحويل نفايات بالمكبات إلى طاقة، حيث تمكنت الشارقة من تحقيق هذا الهدف عبر افتتاح محطة تحويل النفايات إلى طاقة، حيث يندرج هذا المشروع ضمن شركة بيئة للطاقة. وذكرت أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يعتبر منصة مهمة لاستعراض جهود «بيئة» في تحويل النفايات إلى هيدروجين.
واستعرضت الحويدي مجموعة من الشركات المتخصصة المندرجة تحت مظلة «بيئة» ومنها بيئة لإعادة التدوير التي تضم 10 مرافق متنوعة لإعادة تدوير مختلف النفايات، وشركة «بيئة تنظيف» المتخصصة في تنظيف المدن باستخدام مركبات متطورة وحاويات ذكية .
وذكرت أن «بيئة للتعليم» ستطلق النسخة الرابعة من «تحدّي البطاريات الكبير» خلال عام 2023، تحت مظلة «أكاديمية الاستدامة».

الإمارات
أسبوع أبوظبي للاستدامة
تحويل النفايات
تحويل النفايات إلى طاقة
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