الجمعة 20 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

25.7 مليار دولار تمويلات «أبوظبي الأول» للمشاريع المستدامة

25.7 مليار دولار تمويلات «أبوظبي الأول» للمشاريع المستدامة
20 يناير 2023 01:54

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
«الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماعات البرلمان العربي
رئيس الدولة: دفع الحوار للخروج بحلول سياسية للأزمة الأوكرانية

قال شارغيل بشير، رئيس الاستدامة في بنك أبوظبي الأول: إن البنك قدم تسهيلات تزيد على 25.7 مليار درهم لمشاريع مستدامة خلال عام 2022، مشيراً إلى أن البنك حقق قفزات نوعية عبر تمويل العديد من المشاريع في قطاعات إمداد الطاقة والمباني والنقل، وإدارة النفايات، والمياه، والغذاء، بما يعزز من مكانته الرائدة في مجال التمويل الأخضر والمستدام. 
وقال شارغيل لـ«وام»: إن قيمة التسهيلات التي قدمها البنك للمشاريع المستدامة تجاوزت 35 مليار دولار في الفترة بين عامي 2017 و2021، فيما يستهدف البنك تقديم تمويلات خضراء بقيمة 75 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2030. 
وأوضح أنه تماشياً مع التزام البنك تجاه القضايا المناخية، فقد وضع هدفاً للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، بما يشمل أنشطة البنك وعملاءه على حد سواء، ونجح البنك في إحراز تقدم ملموس في دعم عدد من أكبر وأشهر الكيانات في دولة الإمارات لتحقيق قفزات نوعية نحو الوصول إلى أهدافها المناخية. 
ونوه بأن البنك تعاون مع «الاتحاد للطيران» لوضع هيكلية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لأول قرض مرتبط بالاستدامة على مستوى قطاع الطيران في العالم، كما لعب البنك دوراً إيجابياً وفعالاً في العديد من المشاريع الأخرى التي قام بتمويلها، ومنها 3 مشاريع للطاقة الشمسية تسهم في الحد من انبعاث 1.989 مليون طن من ثنائي أكسيد الكربون سنوياً، و7 مبانٍ خضراء قام البنك بتمويلها، إضافة إلى محطة للصرف الصحي تم تمويلها لمعالجة 430 ألف متر مكعب من المياه يومياً.

بنك أبوظبي الأول
الإمارات
أبوظبي
الاستدامة
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
طائرات جاثمة على مطار في نيويورك
عربي ودولي
أميركا تكشف سبب تعطل آلاف الرحلات الجوية
اليوم 08:00
البيت الأبيض يحذر الجمهوريين من «الهاوية»
عربي ودولي
البيت الأبيض يحذر الجمهوريين من «الهاوية»
اليوم 02:03
ضابط أمن يوقف سيارة عند مدخل جامعة غاريسا الكينية (رويترز)
عربي ودولي
مسؤول سابق في «البنتاجون»: خطر الإرهاب يزحف من غرب أفريقيا إلى شرقها
اليوم 02:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©