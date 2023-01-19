«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على دور «براكة» في تحقيق الحياد المناخي

أبوظبي (الاتحاد)

سلطت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الضوء على الدور المحوري للطاقة النووية كحل عالمي لظاهرة التغير المناخي، وذلك خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي اختتمت أعمالها في أبوظبي أمس الأول.

وخلال القمة، اطلعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الحضور على التقدم المستمر في تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية، التي تعتبر مشروع البنية التحتية الاستراتيجي للطاقة، الذي يقود الجهود المبذولة على مستوى دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال الحد من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وخاصة أن محطات براكة تُعدّ اليوم أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة في المنطقة.

وأعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مؤخراً ربط المحطة الثالثة من محطات براكة الأربع بشبكة الكهرباء في دولة الإمارات، بعد عام واحد فقط من ربط المحطة الثانية، مما يدل على التقدم الكبير في مسيرة تطوير محطات براكة التي تعد أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي، حيث تجري الاستعدادات لدخول المحطة الثالثة مرحلة التشغيل التجاري خلال الأشهر القليلة المقبلة، في حين قاربت الأعمال الإنشائية للمحطة الرابعة على الانتهاء.

وتوفر محطات براكة آلاف الوظائف المجزية وتحفز نمو الصناعات المحلية، علماً بأن محطات براكة هي مجرد البداية، حيث تمثل 20% فقط من البرنامج النووي السلمي الإماراتي.