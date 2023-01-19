إطلاق أول منشأة لإنتاج الميثانول في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة أبوظبي للمشتقات الكيميائية المحدودة «تعزيز» وشركة «برومان إي جي» (برومان)، إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج الميثانول في العالم، اتفاقية مساهمين لتطوير أول منشأة عالمية المستوى لإنتاج الميثانول في دولة الإمارات، ضمن منطقة «تعزيز» للكيماويات الصناعية في مدينة الرويس الصناعية بأبوظبي.

وتمتاز هذه المنشأة بقدرتها على إنتاج 1.8 مليون طنٍ من الميثانول سنوياً، بما يسهم في تلبية الطلب المحلي والعالمي المتنامي على هذه المادة الكيماوية النظيفة والمتعدّدة الاستخدامات.

ويُعد الميثانول مادة كيماوية مهمّة تُستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية، ومن أبرزها الوقود والمذيبات والمستحضرات الصيدلانية ومواد البناء، فضلاً عن أهميتها المتنامية كمصدر للوقود منخفض الانبعاثات وخصوصاً في القطاع البحري.

وقال خليفة يوسف المهيري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «تعزيز»: «نواصل من خلال هذه الاتفاقية إحراز تقدّم ملحوظ في ‹تعزيز›، لتحقيق أهدافنا المتمثلة في المساهمة بتنويع الاقتصاد المحلي وتسريع التنمية الصناعية. وتأتي شراكتنا مع ‹برومان› تأكيداً على قدرة دولة الإمارات على استقطاب أبرز الشركاء والاستثمارات الأجنبية المباشرة، بينما نمضي قدماً في مساعينا لإنتاج الميثانول على نطاق عالمي في الرويس. ويسهم إنتاج مواد كيماوية جديدة للمرة الأولى في دولة الإمارات في دعم سلاسل التوريد المحلية وتحقيق النمو الصناعي طويل الأمد للقطاع الخاص في أبوظبي». ويدعم إنتاج هذه المادة الكيماوية المتعدّدة الاستخدامات للمرة الأولى في دولة الإمارات أهداف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة لتنويع الاقتصاد المحلي وتسريع التنمية الصناعية. ومن المتوقّع أن تسهم الاقتصادات الناشئة في أفريقيا وآسيا في دفع الطلب المتنامي على الميثانول. وسوف يسهم إنتاج الميثانول محلياً في الحدّ من الاعتماد على استيراده من الخارج وتمكين الشركات المحلية من دعم مبادرة «اصنع في الإمارات» وتعزيز مرونة سلاسل التوريد المحلية.

من جانبه، قال ريتشارد برينك، العضو المنتدب لشركة «برومان» في دولة الإمارات: «يسرّنا إبرام اتفاقية المساهمين ونعتبرها خطوة رئيسية ضمن جهودنا الرامية إلى تطوير أول منشأة عالمية المستوى لإنتاج الميثانول في أبوظبي. ولا يُعدّ هذا المشروع الاستثمار الأول لشركة»برومان«في دولة الإمارات فحسب، بل إننا نطمح من خلاله لإقامة إحدى المنشآت الأكثر تطوّراً في العالم لتحويل الغاز الطبيعي إلى ميثانول بطرق منخفضة الانبعاثات. ومع تزايد الطلب العالمي على الميثانول كمصدر للوقود النظيف، يأتي التوقيع على اتفاقية المساهمين تأكيداً على الإمكانات الهائلة التي تملكها منطقة تعزيز للكيماويات الصناعية وقطاع التكرير والبتروكيماويات في أبوظبي». وتواصل «تعزيز» التقدّم بخطىً ثابتة لتوفير البنية التحتية اللازمة، حيث وقّعت على اتفاقية مع شركتي «ريلاينس إندستريز ليمتد» وشركة شاهين كيم القابضة للاستثمارات ذ.م.م «شاهين»، لتنفيذ مشروع مشترك يهدف إلى تطوير منشأة عالمية المستوى لإنتاج ثاني كلوريد الإيثيلين والكلور القلوي وكلوريد البولي فينيل.