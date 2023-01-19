مدينة مصدر و«أبوظبي العالمي» يوقعان اتفاقية لتعزيز الابتكار

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مدينة مصدر، وسوق أبوظبي العالمي، مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز الاستثمار الأجنبي في أبوظبي، ودعم الابتكار الذي يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي.

وقع الاتفاقية كل من أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدينة مصدر، وحمد صيّاح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتبادل الجانبان أفضل الممارسات وتعزيز التكامل المؤسسي واستكشاف الفرص لتعزيز مكانة أبوظبي الدولية كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر والابتكار وريادة الأعمال.

وستتعاون مدينة مصدر وسوق أبوظبي العالمي لجذب مستثمرين جدد إلى المنطقة الحرة التابعة لكل منهما، والاستفادة من قدرات بعضهما البعض. وسيستكشف الجانبان أيضاً إمكانية توفير مساحات مكتبية للشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي داخل مدينة مصدر، وتمكين شركات مدينة مصدر من العمل ضمن المعايير القانونية لسوق أبوظبي العالمي، والتي ستخضعها للوائح الأعمال في المملكة المتحدة.

وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدينة مصدر: «يعكس هذا التعاون اهتمامنا المشترك وسعينا لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة لاستقطاب المستثمرين الأجانب. وبصفتها مركزاً للابتكار وإحدى مجموعات التكنولوجيا النظيفة الرائدة في العالم التي تقدم حلولاً عبر مجال الاستدامة، تشارك مدينة مصدر طموح وتطلعات سوق أبوظبي العالمي لجذب الشركات المبتكرة إلى أبوظبي التي تهدف للنمو على الصعيدين الإقليمي والدولي».

ويسعى سوق أبوظبي العالمي من خلال الجهود التي يبذلها، لتوسيع عدد الشركات العاملة ضمن نطاق سلطته القضائية، حيث يتعاون مع الشركات القائمة في العاصمة لدعم التعاون الاستراتيجي المتبادل بما يساعد على تحقيق أهداف ذات مردود إيجابي واسع.

من جانبه، قال حمد صيّاح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: «يسعدنا أن نتعاون مع مدينة مصدر لاستكشاف مجالات التعاون التي تعمل على تطوير اقتصاد أبوظبي بشكل عام وتعزيز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي مبتكر يستشرف المستقبل. ولا شك أن هذه الشراكة ستعمل على وضع الأسس وإرساء دعائم المشاريع المبتكرة المستقبلية من خلال تبادل أفضل الممارسات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الأداء والقدرة التنافسية للمنطقة الحرة التابعة لكل جهة. كما يأتي اعتماد أعلى المعايير الدولية التي تُعنى بالتسجيل والتشريعات والقوانين التنظيمية، بما في ذلك الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، في طليعة التزامنا بتعزيز وتسريع وتيرة نمو مجتمع الأعمال داخل إمارة أبوظبي».