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الاقتصادي

إطلاق مشروع في أبوظبي لإعادة تدوير البلاستيك

شما بنت سلطان بن خليفة وسلطان الجابر خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
20 يناير 2023 01:56

أبوظبي (الاتحاد) 

شهدت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي للمُسرعات المستقلة للتغير المناخي في دولة الإمارات، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، توقيع مذكرة تفاهم، لإطلاق مشروع دراسة إنشاء مرفق لإعادة تدوير مادة البولي إيثيلين تيريفثاليت بسعة تبلغ 12000 طن سنوياً في العاصمة أبوظبي، وتمهد الاتفاقية لإنشاء مرافق جديدة لإعادة تدوير البلاستيك في دولة الإمارات.
وقعت الاتفاقية، على هامش «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، كل من شركة «ريبيت» التابعة لشركة «فيوليا» الشرق الأوسط، ومجموعة «بيئة»، الإماراتية الرائدة في مجال الاستدامة، ومجموعة «أغذية» لإنتاج الأغذية والمشروبات مذكرة التفاهم، لمشروع دراسة إعادة تدوير مادة «بولي إيثيلين تيريفثاليت»، البلاستيكية المستخدمة في تغليف الأغذية مثل عبوات المياه البلاستيكية، تماشياً مع جهود دولة الإمارات لخفض التلوث البلاستيكي وتعزيز التجارة عبر تصدير المواد المعاد تدويرها.
ويمكن لهذا المرفق، والذي تبلغ مساحته 40 ألف متر مربع، خلق 100 فرصة عمل جديدة، وتجنب انبعاثات تصل إلى 18 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياً عند بلوغه كامل طاقته التشغيلية.

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ممكنات ومحفزات
وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «إن دولة الإمارات تمثل وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ونشهد تطوراً مهماً على مستوى الصناعات المستدامة، والتي ترسخت مع إطلاق العديد من الممكنات والمحفزات ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة اصنع في الإمارات، ويعد مثل هذا التعاون محركاً رئيسياً يعزز التحول نحو قطاع صناعي أكثر استدامة واقتصاد صديق للبيئة، ولذلك تركز الوزارة على تسهيل الشراكات بين أصحاب المصلحة، بما يشمل المؤسسات المالية والشركات الصناعية الوطنية الرائدة ونظيرتها الدولية، بهدف دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب دورها في المساهمة بمستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي».
وتتماشي هذه الشراكة مع القرار الوزاري الذي صدر خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، بشأن تنظيم تداول مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية معاد تدويرها.

تكامل المراحل 
بموجب دراسة مشروع إنشاء المرفق ستدير شركة «ريبيت» مرفق إعادة التدوير، بينما توفر مجموعة «بيئة» مواد أولية من البلاستيك لمدة سبع سنوات. وتوفر «أغذية» عمليات شراء للمنتجات لمدة سبع سنوات. تتمثل المواد الأولية في حزمات من عبوات البولي إيثيلين تيريفثاليت المستهلكة، بينما سيكون المنتج صالحاً للأغذية من مادة البولي إيثيلين تيريفثاليت المعاد تدويرها.

أبوظبي
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إعادة التدوير
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