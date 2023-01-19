«الإنشاءات البترولية الوطنية» تحصل على عقد لمشروع تطوير غاز حيل وغشا

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية (NPCC )، التابعة لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية، على خطاب ترسية من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لاتفاقية خدمات ما قبل البناء (PCSA ) المتعلقة بالمرافق البحرية لمشروع تطوير غاز حيل وغشا.

يغطي خطاب الترسية أنشطة المشروع المبكرة مثل أعمال الهندسة والمشتريات المفصلة الأولية للمعدات والأنظمة المهمة. كما يشمل نطاق عمل الاتفاقية إعداد تقدير الكتاب المفتوح لنطاق تسليم المشروع بالكامل، والذي سيتم اعتباره جزءًا أساسياً من عملية اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في أدنوك.

وتعمل شركة الإنشاءات البترولية الوطنية على تنفيذ المشروع مع شركائها «سايبيم» (Saipem) والشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية (China Petroleum Engineering and Construction Corporation ). وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع نحو 220 مليون درهم.

وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية: «يشرفنا أن تمنح شركة أدنوك هذا المشروع للائتلاف الذي تقوده شركة الإنشاءات البترولية الوطنية. يبرهن العقد ثقة عملائنا في قدراتنا الواسعة، واستعدادنا لدعم أدنوك في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في دولة الإمارات العربية المتحدة».

من جانبه، قال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: «نحن ملتزمون بتوظيف جهودنا لتوفير مشاريع هندسة ومشتريات وتشييد استراتيجية متطورة لها تأثير إيجابي كبير على منظومة الطاقة والاقتصاد الإماراتي بالإضافة إلى دعم مشاريع أدنوك التنموية، وبالأخص تحقيق أعلى نسبة من القيمة المحلية المضافة. يساعد هذا بدوره في تطوير وتعزيز الموارد المحلية والمواهب والكفاءات الإماراتية. نتطلع إلى العمل عن كثب مع شركائنا لضمان نجاح هذا المشروع الطموح».