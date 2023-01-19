«مبادلة للطاقة» تتعاون مع «أو أم في» و«باركو» في مجال الوقود المستدام

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت شركة مبادلة للطاقة، مذكرة تفاهم مع كل من «أو إم في» (OMV) و«باك أراب ريفاينري ليمتد - باركو» (PARCO)، بهدف بحث فرص التعاون في مجال الوقود المستدام وإنتاج المواد الأولية في باكستان.

وبموجب هذه الاتفاقية، تعمل الشركات الثلاث على بحث إمكانية القيام بمشاريع تتمحور حول مبادرات الاقتصاد الدائري، بما في ذلك إنتاج البلاستيك وإعادة تدويره، إضافة إلى إنتاج الوقود المستدام والمواد الأولية، وتطوير الزيوت الاصطناعية والمنتجات الكيماوية. وسيسهم هذا التعاون في توطيد الشراكة الراسخة بين الأطراف الثلاثة التي ستسعى إلى توظيف أحدث التقنيات مع الاستفادة من توفر البنية التحتية والوصول إلى الأسواق.

وبالتماشي مع استراتيجية مبادلة للطاقة القائمة على السعي لإيحاد الفرص في قطاعات الطاقة الجديدة والحلول منخفضة الانبعاثات، فإن هذه الاتفاقية من شأنها دعم استراتيجية الاستدامة التي أطلقتها الشركة مؤخراً، بحسب الأولويات الثلاث الرئيسة التي حددتها وهي: العمل على إحداث تأثير بيئي إيجابي، وضمان القيام بالعمليات التشغيلية بطريقة مسؤولة، وأن تكون مبادلة للطاقة الشريك المفضل. ويأمل الشركاء أيضاً من خلال هذه الاتفاقية تكثيف الجهود لضمان أمن الطاقة في مناطق العملاء الرئيسية.

وقال منصور محمد آل حامد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة: «لقد حرصنا على تأسيس استراتيجية واضحة المعالم تمكننا من السعي الدؤوب وراء فرص قطاعات الطاقة الجديدة، من أجل التوصل إلى حلول منخفضة الانبعاثات، مما يساهم في دعم تحول الطاقة. وتستند هذه الاتفاقية على شراكات قائمة لتجمع بين توفر التكنولوجيا الرائدة مع الخبرات في مجال تحول الطاقة بالإضافة إلى توفر البنية التحتية للسوق، ما سيسهم في تحقيق الاقتصاد الدائري على نطاق واسع. وانطلاقاً من التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمبادرة الوصول إلى الحياد الكربوني، آمل أن يصب هذا التعاون في تحقيق أهداف هذه المبادرة».