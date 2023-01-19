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الاقتصادي

«المياه والبيئة» الأوغندية و«غرين إيكونومي» الإماراتية توقعّان مذكرة تفاهم

«المياه والبيئة» الأوغندية و«غرين إيكونومي» الإماراتية توقعّان مذكرة تفاهم
20 يناير 2023 01:55

أبوظبي (الاتحاد) 

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أبرمت وزارة المياه والبيئة الأوغندية، وشركة جرين إيكونومي الإماراتية، مذكرة تفاهم تهدف إلى إجراء دراسات جدوى لاستكشاف الفرص المتعلقة بالكربون للحد من الانبعاثات، بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ.
وقّع على مذكرة التفاهم التي تهدف إلى تمهيد الطريق إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كل من معالي ألفريد اكوت اوكيدي، السكرتير الدائم لوزارة المياه والبيئة في جمهورية أوغندا، وآرثر تشيركينيان، الرئيس التنفيذي لشركة جرين إيكونومي، خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة.
وتعوّل شراكة الاقتصاد الأخضر بين الطرفين على نتائج المبادرات السابقة لوضع خريطة طريق مبسطة للتنمية الاقتصادية المستدامة. وتأتي جمهورية أوغندا من أوائل الدول الموقعّة على مبادرة شراكة الاقتصاد الأخضر لتعزيز الامتثال للمادة 6.2 من اتفاقية باريس للمناخ وخيارات تخفيض انبعاثات الكربون التي ستشدد عليها قمة المناخ (كوب 28).
وحسب الاتفاقية، ستقوم شركة جرين إيكونومي، بتقديم الخدمات الاستشارية وإدارة المشاريع من أجل وضع استراتيجيات منخفضة الكربون لوزارة المياه والبيئة لغاباتها وأراضيها الرطبة والبحيرات الطبيعية والأنهار والأراضي المطلوب حفظها للأغراض البيئية. ومن جهة أخرى، ستحدد الدراسة التي تقوم بإجرائها الشركة، المكونات التجارية والتقنية للفرص المتعلقة بالكربون، كما ستركز على تحديد الجدوى التنظيمية للمشروع.

أوغندا
الإمارات
اتفاقية باريس للمناخ
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