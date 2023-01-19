«صحة - أبوظبي» تخفض الانبعاثات الكربونية 20% بحلول 2030

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دائرة الصحة - أبوظبي، عن أهداف الاستدامة لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، تزامناً مع أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، معلنة خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 20% بحلول عام 2030، وصولاً للحياد المناخي في عام 2050.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «تعمل دائرة الصحة - أبوظبي على تطوير خطط الاستدامة لقطاع الرعاية الصحية وصياغة خريطة طريق واضحة المعالم، وتزويد القطاع بجميع الأدوات اللازمة لمزاولة عملياته بأسلوب يراعي كافة معايير الاستدامة. وتسعى أهداف الاستدامة التي أعلنّا عنها اليوم إلى تمهيد الطريق لمستقبل أفضل للأجيال القادمة، وبناء منظومة رعاية صحية مستدامة قادرة على مواكبة الاحتياجات والتطورات المستقبلية في الإمارة».

من جانبها، قالت هند مبارك الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: «يأتي الإعلان عن أهداف الاستدامة لمنظومة الرعاية الصحية في أبوظبي لنتمكن من وضع أطر عمل وسياسات تحفز على تبني مفهوم المستشفيات الخضراء في الإمارة خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث نتطلع إلى التعاون مع الشركاء ضمن القطاع لتطوير معايير اعتماد وتصنيف مخصصة لتقييم استدامة العمليات في المنشآت الصحية».