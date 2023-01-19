1.6 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.6 مليار درهم في ختام تداولات جلسة الأمس الخميس، مع تركيزها بشكل رئيس في أسهم العقار والمالية والبنوك.

وتوزعت السيولة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و317.2 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 334.9 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 17.6 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.11% أو ما يعادل 3.71 نقطة ليغلق عند مستوى 3353.11 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 10132.08 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 10191.61 نقطة. وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم «الياه سات» بنسبة 1.95% و«أدنوك للحفر» 0.61% و«طاقة» 0.29% و«أبوظبي التجاري» 0.23%، وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 337.2 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي» بسيولة 170.7 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» 103.7 مليون درهم.وفي سوق دبي المالي، صعد «إعمار العقارية» 0.68% و«ديوا» 0.41% و«إمباور» 1.96% و«شعاع كابيتال» 1.53% و«العربية للطيران» 2.77% و«أرامكس» 0.28% و«دبي للاستثمار» 0.45% و«سالك» 0.73%. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط جاذباً سيولة بنحو 77.9 مليون درهم، ثم «إمباور» 55.1 مليون درهم و«الإمارات دبي الوطني» 41.7 مليون درهم.