الاتحاد للطيران تضاعف عدد رحلاتها إلى جاكرتا

أبوظبي (الاتحاد)

عززت الاتحاد للطيران، خدماتها بين أبوظبي وجاكرتا لتصبح رحلتان يومياً من دون توقف، اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر 2023.

وقالت الشركة في بيان صحفي أمس، إنه سيصبح أمام المسافرين بقصد العمل أو الترفيه 14 رحلة أسبوعية مباشرة من دون توقف بين أبوظبي والعاصمة الإندونيسية، مشيرة إلى أنه ستتم خدمة الرحلات عبر أسطول طائرات بوينج B787 وB777 الحديث، بمقاعده المريحة وأنظمة الترفيه الشخصية على متن الطائرة، والخدمة المراعية الحائزة على الجوائز.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران: «يسرّ الاتحاد للطيران أن تعزز من حركة الربط بين أبوظبي وأندونيسيا».

وأضاف: «يمكن بفضل الرحلات الجديدة الاستفادة من اتفاقية الشراكة بالرمز التي جرى توسعة نطاقها مؤخراً، مع طيران غارودا أندونيسيا، لجعل السفر أكثر ملاءمة للمسافرين الراغبين بزيارة جاكرتا والوجهات العشرين الإضافية على امتداد أندونيسيا».