58.8 مليار درهم استثمارات المرأة في عقارات دبي

دبي (الاتحاد)

شهد القطاع العقاري في إمارة دبي نمواًً قوياً في استثمارات المرأة في بالعقارات خلال العام الماضي، مع تسجيل 33،419 استثماراً بقيمة 58.8 مليار درهم، تملكها 26.698 امرأة، بنمو يصل إلى 50.8% من حيث عدد المستثمرات، و50.7% من حيث حجم الاستثمارات و53% من حيث قيمة الاستثمار، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي .وتُظهر بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنّ المرأة استحوذت على نسبة 34.8% من عدد الوسطاء العقاريين المسجلين في الإمارة بنهاية العام 2022، وبإجمالي 4.519 امرأة، ساهمن في 8.606 إجراءات عقارية بقيمة 696 مليون درهم.