غرفة عجمان تشيد بنمو مشاريع رواد الأعمال المواطنين

عجمان (وام)

أكد عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن دولة الإمارات تمتلك كوادر إماراتية متميزة لها بصمات واضحة في تنمية أعمال القطاع الخاص ونمو الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يُجسده النمو اللافت لمشاريع رواد ورائدات الأعمال المواطنين.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من غرفة تجارة وصناعة عجمان، مقر مجموعة شركات تفاصيل في إمارة عجمان.

من جانبها أشادت مريم خليفة النعيمي ـ الرئيس والمؤسس لمجموعة شركات «تفاصيل» بجهود غرفة عجمان في دعم أصحاب الأعمال المواطنين وتهيئة مقومات النجاح واستدامة ونمو الأعمال.وأوضحت ان «تفاصيل» تعد أكبر شركة مراكز الاتصال من حيث الطاقة الاستيعابية ويعمل بها 860 موظفاً من 30 جنسية يتحدثون 12 لغة موزعين على إمارات الدولة، كما خدمت المجموعة أكثر عن 50 عميلاً من القطاعين العام والخاص، وأشارت إلى أن تفاصيل تهدف إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام في سوق دبي للأوراق المالية في الربع الأخير من السنة المالية 2025.