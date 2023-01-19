اللجنة العليا تكرم الجهات المشاركة بجناح حكومة الشارقة في «جيتكس»

الشارقة (الاتحاد) كرّمت اللجنة العليا لمشاركة حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022، الجهات المشاركة والجهات الداعمة والدوائر والمؤسسات الإعلامية، بحضور الشيخ سعود بن سلطان القاسمي - رئيس اللجنة، مدير مكتب الشارقة الرقمية، الذي قام بتسليم ممثلي الجهات المشاركة والداعمة، دروعاً رقمية بتقنية الرموز غير قابلة للاستبدال «إن أف تي» بنظام «سول باوند توكن» وهي الأولى من نوعها في العالم التي تحل مكان الدروع التذكارية التقليدية.ويعد الدرع رمزاً غير قابلاً للاستبدال ومخزّن في سجل رقمي ويمكن التحقق من هويته عبر سجل تقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين) من خلال رمز الاستجابة السريع. وتوفر تقنية «سول باوند توكن» التي تعرف باختصار «إس بي تي إس» (SBTs) طريقة مثلى لتخزين وتتبع الوثاق باستخدام نظام البلوك تشين.

حضر الحفل الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، والشيخ سالم بن محمد القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وخالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، والمهندس عبد الرحمن النقبي مدير بلدية كلباء، و‏العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، وعبيد سعيد الطنيجي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة.

وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي: «انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالعمل على التقدم والتطوير بما يخدم النمو المستدام لجميع القطاعات. وبما يتماشى مع التقدم التقني الذي بات من أساسيات حياتنا اليومية، فقد استبدلنا الدروع التذكارية التقليدية بأصول رقمية مستدامة، تكريماً لشركاء النجاح.»

وحول مشاركة حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022، قال الشيخ سعود: «قدمنا 15 مشروعاً بارزاً في إطار استراتيجية التحول التقني لإمارة الشارقة. ونظمنا 12 ورشة عمل استضفنا فيها خبراء محليين وعالميين لمناقشة تبني أحدث التقنيات. وبحثنا تطوير جودة الخدمات، مستفيدين من آخر التطورات والتوجهات في عالم التقنية بما في ذلك الميتافيرس، والواقع الافتراضي. ورحبنا معاً بكبار المسؤولين من الدولة وخارجها.»