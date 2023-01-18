«الاتحاد للطيران» توقع اتفاقية لإدارة الكربون

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت «الاتحاد للطيران»، عقداً مع شركة ساتافيا الرائدة في مجال الطيران الأخضر ومقرها المملكة المتحدة، لإدارة مسارات التكاثف.

وترتكز الاتفاقية على التزام الشركتين السابق لتوسيع نطاق إدارة مسارات التكاثف في عمليات الطيران اليومية، وتتضمن اتفاقية للتعاون في إنتاج الأرصدة الكربونية المستقبلية من نشاطات إدارة مسارات التكاثف. وقع الاتفاقية كل من مريم القبيسي، رئيس قسم الاستدامة والتميّز في «الاتحاد للطيران»، والدكتور آدم دورانت، الرئيس التنفيذي لشركة ساتافيا: وبمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، تبدأ «الاتحاد» بتطبيق نظام «ساتافيا» لمنع مسارات التكاثف في عملياتها الجوية اليومية، ما يعّجل من تقدّم الشركة نحو تسجيل عمليات محايدة مناخياً. وتتسبب مسارات التكاثف بارتفاع حرارة سطح الأرض بنحو ثلثي حجم تأثير قطاع الطيران على المناخ، وما يفوق بشكل كبير الانبعاثات الكربونية المباشرة من محركات الطائرات.