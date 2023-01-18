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الاقتصادي

1.5 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

1.5 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية
19 يناير 2023 01:39

أبوظبي (وام) 

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.5 مليار درهم في ختام تداولات، أمس، مع تركيزها بشكل رئيسي في أسهم العقار والمالية والبنوك.
وتوزعت السيولة بواقع 1.29 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و276.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 304.3 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 17 ألف صفقة.
ووصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 10180.29 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 10240.67 نقطة، فيما بلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 3349.4 نقطة.
وارتفع في سوق أبوظبي، «أغذية» 2.44% و«أدنوك للحفر» 1.86% و«بيانات» 1.25% و«أي آند» 1.18% و«أدنوك للتوزيع» 0.7% و«أمريكانا» 0.58%، وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً أكثر من 348.7 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي» 175.4 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» 96.1 مليون درهم. وفي سوق دبي المالي، صعد «ديوا» 0.83% و«دبي للاستثمار» 0.45% و«تيكوم» 1.7% و«تعليم» 1.17%، و«إمباور» 3.37% مع تصدره قائمة النشاط، مستقطباً سيولة بنحو 78.5 مليون درهم، تلاه «ديوا» بسيولة 39.1 مليون درهم.

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