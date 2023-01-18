بالتعاون بين «البلديات والنقل» وشركات من كوريا.. توظيف الهيدروجين منخفض الكربون في مجال النقل العام

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة النقل والبلديات - أبوظبي، أمس، توقيع مذكرتي تفاهم مع مدينة شانغوون الكورية، ومعهد النقل الكوري في إطار الخطط الطموحة لإمارة أبوظبي لتعزيز ريادتها في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة، واستراتيجية دائرة البلديات والنقل، ومركز النقل المتكامل التابع لها، لتخفيض البصمة الكربونية، وإرساء منظومة نقل صديقة للبيئة، وبنية تحتية مستدامة تعزز جودة الحياة في الإمارة.

وقَّع مذكرتي التفاهم معالي فلاح الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والدكتور هونغ نام بيو، عمدة مدينة شانغوون، وناس يونغ سيل، رئيس معهد كوريا لتكنولوجيا السيارات، وكوون وان جو، المدير التنفيذي لشركة كوانجشين للآليات المحدودة، فيما وقَّع المذكرة الثانية عن معهد النقل الكوري جايهاك أوه، رئيس المعهد، وجاء توقيع المذكرتين على هامش منتدى الأعمال الإماراتي - الكوري الجنوبي الذي عُقد في أبوظبي 16 يناير الجاري.

ويأتي توقيع مذكرتي التفاهم مع جمهورية كوريا الجنوبية ضمن خطط إمارة أبوظبي الطموحة لتعزيز مكانتها الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة، وفي إطار استعدادات الدولة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «كوب 28» في نوفمبر المقبل. وتركز مذكرة التفاهم الأولى بين إمارة أبوظبي، ممثّلة بدائرة البلديات والنقل، ومدينة شانغوون الكورية على وضع خطط العمل المتعلقة بالتعاون المشترك، وإنشاء البنية التحتية لشحن وتشغيل حافلات الهيدروجين، ووضع وتصميم المواصفات لمحطة التزود بالوقود الهيدروجيني، وإعداد إجراءات تشغيل وصيانة حافلات الهيدروجين في أبوظبي، وتبادل الخبرات والأفكار من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة، من خلال تنظيم ورش العمل المشتركة والندوات والمشروعات التجريبية والمجتمعية المشتركة.

وتهدف المذكرة الثانية إلى وضع أسس التعاون بين كلٍّ من مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل - أبوظبي، ومعهد النقل الكوري في مجالات البحث والتطوير، وتبادل المعارف والخبرات، والموارد البشرية المتخصصة في مجال النقل العام.

وبموجب التفاهم مع معهد النقل الكوري، سيتم التنسيق والتعاون المشترك بين الطرفين في مجال تبادل البحوث والدراسات المختلفة حول استراتيجيات وسياسات التنمية المتكاملة، وتبادل المعلومات المتعلقة بالسياسات واللوائح الكورية الخاصة بإنشاء محطات شحن الهيدروجين، وتبادل المعارف والخبرات والموارد البشرية بين الطرفين في إطار «برنامج تبادل الخبراء».

وتنصُّ المذكرة على عقد ورش عمل وندوات واجتماعات، ودورات تدريبية مشتركة لتبادل الخبرات والأفكار، وتطوير مواصفات المشروع، وتصميم خطط العمل، إلى جانب تسهيل الزيارات المهنية لتحقيق المنفعة المتبادلة، وتطوير وتنسيق الأنشطة التجريبية المشتركة.