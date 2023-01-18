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الاقتصادي

«جونسون كونترولز» توقّع تعهد الشركات المسؤولة مناخياً

«جونسون كونترولز» توقّع تعهد الشركات المسؤولة مناخياً
19 يناير 2023 01:36

أبوظبي (وام) 

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وقعت شركة «جونسون كونترولز»، الشركة المتخصصة في مجال المباني الصحية والمستدامة «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» الذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي تستضيفه الإمارات COP28. وتم التوقيع على التعهد خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 الذي تنعقد فعالياته تحت شعار «معاً لتعزيز العمل المناخي وصولاً إلى مؤتمر COP28».
ووقع التعهد عن شركة «جونسون كونترولز»، محمد خالد، نائب الرئيس والمدير العام للشرق الأوسط وأفريقيا خلال الجلسة الثامنة من الحوار الوطني حول الطموح المناخي الذي تضمن سلسلة من اللقاءات الخاصة بقطاعات معينة، بحضور معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة.

التغير المناخي
وزارة التغير المناخي والبيئة
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