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الاقتصادي

أحمد بن شعفار: الإمارات تطبق نهجاً شاملاً لبلوغ أجندة التنمية المستدامة

أحمد بن شعفار
19 يناير 2023 01:35

دبي (الاتحاد)

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قال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً للاستدامة والحفاظ على البيئة للمساهمة في الحد من التغير المناخي، حيث أطلقت العديد من الاستراتيجيات التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة، بما في ذلك استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، موضحاً أن الريادة الدولية التي حققتها الإمارات على صعيد صناعة تبريد المناطق كانت ثمار استثمار الدولة في بنى تحتية متطورة ومرافق بمعايير عالمية.
وأضاف ابن شعفار أن الإمارات تطبق نهجاً شاملاً تحقق فيه سبقاً جديداً على مستوى دول العالم المتوافقة على أجندة التنمية. 

إمباور
أحمد بن شعفار
الإمارات
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