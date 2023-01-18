استبيان هيئة البيئة – أبوظبي: 88% من المستهلكين قللوا استخدام أكياس البلاستيك

أبوظبي (الاتحاد)

أظهر استبيان أجرته هيئة «البيئة – أبوظبي» أن 88 % من المشاركين قللوا من استهلاكهم للأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة خلال الأشهر الستة الماضية، في دلالة واضحة على فعالية حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والتي بدأ تطبيقها في أبوظبي يونيو الماضي.

وأشارت النتائج إلى أن الشباب أبدوا تجاوبًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي المشاركين في الاستبيان، والذين تنوعوا ما بين طلاب المدارس والجامعات والموظفين من مختلف إمارات الدولة، 4210 مشاركين، منهم نحو 65% إناث.

ومن خلال الاستبيان هدفت الهيئة، إلى استقصاء آراء ووجهات نظر الشباب حول القضايا البيئية الأكثر إلحاحاً، والآثار المترتبة على التغير المناخي. وشارك في الاستبيان شباب من مختلف إمارات الدولة، وإن جاءت أغلب المشاركات من أبوظبي بواقع ما يصل إلى 71% من إجمالي المشاركين. وعبرت الشريحة العظمة من المشاركين (نحو 74%) عن اعتقادهم بأن التغير المناخي يؤثر على حياتهم اليومية.

المبادرات الوطنية والدولية

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، ورائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف «كوب28»: «لطالما شكّل الشباب محوراً أساسياً في الاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات في كافة المجالات، لينطبق ذلك على أهمية دورهم في إحداث تطور ملموس من خلال دعمهم المباشر للبرامج والمبادرات الوطنية والدولية لمواجهة التغير المناخي وتأثيراته على حياتهم اليومية، فضلاً عن ضرورة تغيير سلوكياتهم البيئية وممارساتهم المتعلقة بمفاهيم الاستدامة بهدف دعم جهود دولة الإمارات والعالم للوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية وغيرها من البرامج الوطنية التي ستساعد على تبني ممارسات بيئية للتخفيف من تغير المناخ».

وأشارت معاليها إلى أن أنه من الضروري على الهيئات والمؤسسات الشبابية في دولة الإمارات العمل على تبني المبادرات الهادفة إلى زيادة وعي الشباب وتعزيز معرفتهم بالمخاطر الناجمة عن التغير المناخي، وأهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات البيئية، مضيفة أن نتائج الاستبيان الذي أطلقته هيئة البيئة – أبوظبي في الربع الأخير من 2022، حول التغير المناخي، واستهدف فئة اليافعين والشباب، يؤكد أهمية هذه الفئة في رسم السياسات البيئية المستقبلية في إطار إيجاد حلول عملية ومستدامة لقضية التغير المناخي.

واعتبرت المزروعي أن استثمار دولة الإمارات في الشباب لتعزيز جهودها ودعم خططها الاستراتيجية في قضايا التغير المناخي، سيمنحها زخماً مضاعفاً لإيجاد حلول عملية مباشرة ستحدّ من المخاوف والتحديات البيئية على المدى القريب، إذ أن اعتبار 74% من الشباب المشاركين في الاستبيان أن التغير المناخي يؤثر على حياتهم اليومية سيقود حتماً إلى تسريع العمل على استراتيجيات تعتمد عليهم للتخفيف من تأثيرات التغير المناخي.

رفع وعي الشباب

قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «أسعدنا أن نرى تجاوبًا واسعًا من الشباب وحرصًا منهم على المشاركة في الاستبيان، كما ظهر الوعي البيئي الكبير لدى هذه الفئة المهمة والمؤثرة، فإن كانت بعض الدول لا تزال تسعى لرفع وعي الشباب أستطيع التأكيد أنه بتحليل نتائج الاستبيان ظهر أن شبابنا منخرط بفعالية في قضايا البيئة ومعني بتقديم حلول لها، واختيار الإعلان عن نتائج هذا الاستبيان الموسع بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للاستدامة يعطي زخمًا لمختلف أنشطتنا ويؤكد أننا على الطريق السليم، وأستطيع القول إن شباب الإمارات صار على أتم استعداد لقيادة مستقبل الاستدامة في المنطقة، وأنهم سيقومون بدور مهم في نشر رسائل توعوية في مجتمعهم ومحيطهم، كما يقومون بتبني ممارسات مستدامة بيئياً».