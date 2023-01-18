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الاقتصادي

الذهب يتحول للانخفاض متخلياً عن المكاسب

الذهب يتراجع مع ترقب بيانات اقتصادية
18 يناير 2023 23:33

تحولت أسعار الذهب للانخفاض اليوم الأربعاء متخلية عن المكاسب التي حققتها بفضل بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة لكنها ما زالت فوق مستوى 1900 دولار وذلك وسط إشارات من أعضاء بارزين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي إلى نيتهم مواصلة رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وقلص الدولار خسائره واستقر بعدما هبط لأدنى مستوى في عدة أشهر، وهو ما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1904.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1845 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أدنى مستوى في الجلسة عند 1896.32 دولار في وقت سابق.

وجرت تسوية العقود الآجلة للذهب الأمريكي منخفضة 0.2 بالمئة عند 1907 دولارات.

وتراجعت الفضة الفورية 1.6 بالمئة إلى 23.55 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1041.25 دولار وخسر البلاديوم اثنين بالمئة ليسجل 1708.59 دولار.

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المصدر: رويترز
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