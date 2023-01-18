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الاقتصادي

وكيل وزارة «الصناعة»: الإمارات تتبنى نموذجاً صناعياً مستداماً

عمر السويدي
19 يناير 2023 01:43

أبوظبي (وام)

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أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات تتبنى نموذجاً صناعياً يرتبط بمفاهيم الاستدامة، عبر قطاع صناعي مدعوم بحلول الثورة الصناعية الرابعة، ومنظومة وطنية متقدمة للبنية التحتية للجودة.
وقال على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023: إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تعمل في سياق تكاملي بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للمساهمة بشكل فاعل ومؤثر في العمل المناخي، من خلال ترويج الاستثمارات الصناعية في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والنظيفة وأهمها حالياً الهيدروجين، والصناعات ذات العلاقة بالطاقة الشمسية، وجميعها مجالات داعمة لجهود تحقيق الحياد المناخي.
وأكد أن تكليف معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بمهمة رئيس معيَّن للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، و رزان المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة في أبوظبي رائدة المناخ في المؤتمر، يشكل إضافة نوعية مهمة في جهود دولة الإمارات التي تعد نموذجاً عالمياً في سياساتها ومبادراتها وإجراءاتها المنسجمة مع التوجهات العالمية لحماية البيئة، وتخفيف تداعيات التغير المناخي.
وأوضح أن المشروع الصناعي الإماراتي يمضي ضمن خطة شاملة ومتكاملة لتحقيق النمو المستدام.

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
الإمارات
أسبوع أبوظبي للاستدامة
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