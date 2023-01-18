«سان غوبان» الفرنسية تفتتح مقراً إقليمياً في مدينة مصدر

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت شركة «سان غوبان» (Saint-Gobain) الفرنسية متعددة الجنسيات أول مقر لها في منطقة الشرق الأوسط ضمن مدينة مصدر.

وقام بافتتاح «المنتدى – المساحة المعرفية من سان غوبان» كلاً من هادي ناصيف، الرئيس التنفيذي لشركة «سان غوبان» في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، وأنطوان غزال، الرئيس التنفيذي للشركة في دول الخليج، بحضور بجان بابتيست شوفيل، المستشار الاقتصادي الإقليمي للخليج في السفارة الفرنسية، وأحمد باقحوم، المدير التنفيذي بالإنابة لمدينة مصدر.

يمتد المنتدى على مساحة 2200 متر مربع ويشغل بناء مساحته 400 متر مربع سيتم فيه عرض أحدث ابتكارات «سان غوبان» في مجال البناء الخفيف والمستدام ونخص بالذكر أنظمة الواجهات خفيفة الوزن، والمقاطع الجبسية الداخلية والأسقف العازلة للصوت من Gyproc، وأنظمة الأرضيات المزخرفة العازلة للصوت والمستدامة من Weber، وقنوات التكييف المسبقة الصنع وHVAC الخفيفة الوزن المعزولة مسبقاً CLIMAVER من Kimmco-Isover، وبلاط الأسقف المستعارة ذات أفضل عزل صوتي ممكن الحصول عليه والأسقف الخالية من الوصلات من صنع Ecophone، والزجاج العالي الأداء الذي يوفر إضاءة ورؤية عالية من صنع Saint-Gobain Glass، والزجاج المقاوم للحريق والآمن منVetrotech، وأفلام الأمان على الزجاج من Solar Gard وأنابيب الحديد الصب المستدامة لتصريف المياه من Saint-Gobain PAM.

كما تم تجهيز المبنى بالألواح الكهروضوئية التي تولد طاقة كهربائية بنسبة 20% أكثر مما هو مطلوب لتشغيل المبنى.

ويوفر المنتدى، الذي تم استخدام أحدث التقنيات في بنائه مثل الزجاج الذكي من SageGlass، تجربة حسية فريدة تجسد أبعاد الراحة الأربعة التي ترتكز عليها فلسفة الشركة في تصميم المباني وهي البعد الحسي والسمعي والبصري والتنفسي».

وتم اختيار مدينة «مصدر» مقراً لهذا المبنى «المنتدى» الذي يهدف إلى أن يكون خالياً من الكربون، استناداً إلى مكانتها المتميزة كمركز رائد للاستدامة.

ثقة الشركات العالمية

قال هادي ناصيف، الرئيس التنفيذي لشركة «سان غوبان» في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط: «تعمل ‹سان غوبان› منذ 2017 شريكاً لمدينة مصدر، إذ تروج من خلال مكتبها التمثيلي في مصدر نفس القيم ونفس الرؤية إلا وهي المستقبل المستدام».

من جانبه، قال أحمد باقحوم، المدير التنفيذي بالإنابة لمدينة مصدر: «حققت مدينة مصدر على مدار الخمس عشرة سنة الماضية تطوراً كبيراً كمركز عالمي للمؤسسات التي تركز على الاستدامة، وتحتضن المدينة اليوم بعضاً من أكثر الشركات ابتكاراً في العالم. ويثري ‹المنتدى – المساحة المعرفية من سان جوبان› مجتمعنا الغني من المؤسسات التي تتشارك معاً الرؤية ذاتها لبناء مستقبل أكثر استدامةً للجميع. ويشكل ذلك دليلاً ملموساً على ثقة الشركات العالمية بمدينة مصدر كوجهة مثلى لتحقيق تطلعاتها في النمو والمساهمة في بناء مستقبل مستدام».