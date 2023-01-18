دبي أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023

دبي (الاتحاد)

تُوّجت دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من موقع «تريب أدفايزر، وذلك للعام الثاني على التوالي، ما يعكس المكانة الرائدة لدبي كإحدى أبرز الوجهات السياحية المُفضلة في العالم، ويؤكد المضي بخطوات ثابتة في اتجاه تحقيق أحد الأهداف الطموحة التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33 فيما يتعلق بجعل دبي واحدة من أهم 3 وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة التخصصية والأعمال، كذلك تأكيد مكانتها كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عن اعتزازه بهذا الإنجاز الكبير، قائلاً: «بعد أيام قليلة من إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أجندة دبي الاقتصادية للأعوام العشرة المقبلة، وتضمنت أهدافها تأكيد مكانة دبي بين أفضل 3 وجهات عالمية للسياحة والأعمال، يأتي هذا الإنجاز العالمي وللعام الثاني على التوالي، وباختيار ملايين المسافرين من حول العالم، ليؤكد جدارة دبي وقدرتها على تحقيق هذا الهدف ويبرز مكانتها كإحدى الوجهات التي تحظى بثقة كبيرة وتقدير دولي واسع النطاق». وأضاف سموه: «التنوع الكبير للقطاع السياحي ما بين سياحة العطلات وسياحة الأعمال والمعارض والمؤتمرات في دبي تدعمه بنية تحتية رفيعة المستوى ومرافق سياحية وخدمية وترفيهية بالغة التميز بالمعايير العالمية، وتسهيلات وخدمات لوجستية من الأفضل عالمياً، وجميعها عناصر لا يتوقف العمل على تطويرها ورفع مستوى جودتها وكفاءتها لتظل دبي دائماً المدينة المفضلة والنموذج المُلهم في إيجاد كل ما يلزم للترحيب بضيوفها من مختلف بلدان العالم وضمان راحتهم وسعادتهم».

من جهته، قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تشكل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي مدينة المستقبل وأفضل وجهة في العالم للعيش والعمل والزيارة، النهج الذي نعمل على أساسه، كما أسهمت الجهود الحثيثة المبذولة من مختلف الأطراف والشركاء في إطار الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في حصول دبي على لقب أفضل وجهة عالمية للعام الثاني على التوالي».

بدوره، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع السياحة العالمي باستلهام رؤية قيادتنا الحكيمة، وهذه الجائزة تشكل حافزاً جديداً يدفعنا إلى تعزيز حضورنا ضمن أبرز الوجهات السياحية في الأعوام المقبلة. ويؤكد حفاظ دبي على مكانتها كأفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين من (تريب أدفايزر) على مواصلة جهودنا المبتكرة لمواكبة آخر التطورات في قطاع السياحة والسفر، وتوفير تجارب وعروض استثنائية تلبي تطلعات مختلف الفئات، فالمعالم الفريدة والفعاليات الكبرى تعزز جاذبية دبي وتؤكد تفوق منتجها السياحي وفق أرقى المعايير العالمية».