راشد المعلا يشهد انطلاق فعاليات «ملتقى أم القيوين للسياحة»

أم القيوين (وام)

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أمس، انطلاق فعاليات «ملتقى أم القيوين للسياحة» الذي تنظمه دائرة السياحة والآثار في فيدا منتجع الشاطئ بأم القيوين. وأكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا حرص إمارة أم القيوين على العمل مع شركائها من مختلف القطاعات الحيوية من أجل وضع خطط استراتيجية لتطوير وتنمية القطاع السياحي في الإمارة، من خلال استثمار الوسائل والموارد المتاحة، التي تعزز حضور إمارة أم القيوين على خريطة السياحة المحلية والعالمية، تماشياً مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، حيث أصبحت الإمارة تحظى بالمشاريع التنموية النوعية، خاصة في ما يرتبط بقطاع السياحة البيئية.

وقام سمو ولي عهد أم القيوين بجولة في أروقة المعرض المصاحب للملتقى، واطلع على أجنحة الجهات الحكومية والفنادق وشركات السياحة والسفر، كما تعرف سموه على أبرز ما تقدمه تلك الجهات من مشاريع ومبادرات سياحية، ومدى انعكاسها على الإمارة واقتصادها.

وأشاد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا بجهود الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين وجميع العاملين في الدائرة.

حضر افتتاح الملتقى الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومية الذكية بأم القيوين، وعدد من المسؤولين.