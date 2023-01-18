3 علامات تجارية إماراتية ضمن الأغلى والأقوى عالمياً

مصطفى عبد العظيم (دبي)

حلت 3 علامات تجارية إماراتية، ضمن قائمة «جلوبال 500»، للعلامات التجارية الأقوى والأعلى قيمة على مستوى العالم خلال العام 2023، الصادرة عن مؤسسة «براند فاينانس»، التي صنفت شركة أمازون الأميركية في المرتبة الأولى عالمياً بقيمة 350 مليار دولار.

وأظهرت بيانات المؤسسة العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية للشركات، والتي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، ارتفاع القيمة الإجمالية للعلامات التجارية الإماراتية الثلاث: (أدنوك ومجموعة &e، وطيران الإمارات) في نسخة 2023، إلى أكثر من 122.2 مليار درهم (33.3 مليار دولار)، مقارنة مع 102 مليار درهم(27.6 مليار دولار) في تقرير العام 2022، نحو 88 مليار درهم (23.96 مليار دولار) في تقرير العام 2021. ووفقاً للتقرير، صعدت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إلى المرتبة 138 عالمياً، لتنضم للمرة الأولى إلى قائمة أغلى 150 علامة تجارية في العالم، وإلى العشرة الكبار عالمياً من حيث قيمة وقوة العلامة التجارية في قطاع النفط والغاز.

طيران الإمارات الرابعة عالمياً

وارتفعت قيمة العلامة التجارية لطيران الإمارات في تقرير جلوبال 500 للعام 2023 إلى 5.1 مليار دولار، مقارنة مع 5 مليارات دولار في العام الماضي بنمو نسبته %2، وحصلت على تقييم AA+. وجاءت طيران الإمارات ضمن أعلى وأقوي 5 علامات تجارية لشركات طيران في العالم، حيث حلت في المرتبة الرابعة بعد الشركات الأميركية الثلاث، دلتا وأميركان ايرلاينز ويونايتد، بينما حلت بالمرتبة الأولى في العلامات التجارية لشركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

أمازون الأولى عالمياً

واستعادت أمازون المركز الأول باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم، على الرغم من انخفاض قيمة علامتها التجارية بنسبة %15 هذا العام من 350.3 مليار دولار إلى 299.3 مليار دولار، مع انخفاض تصنيفها من AAA + إلى AAA، فيما حلت شركة آبل في المرتبة الثانية بقيمة بلغت 297 مليار دولار، وجوجل في المرتبة الثالثة بقيمة 281 مليار دولار، ومايكروسوفت في المرتبة الرابعة بقيمة 191 مليار دولار، فيما جاءت شركة وول مارت في المرتبة الخامسة بقيمة 113 مليار دولار.